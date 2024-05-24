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高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2024/05/24 22:14

最後更新： 2024/05/24 23:00

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

孫東今日在巴黎出席2024 VivaTech科技創新展覽會。（政府新聞處圖片）

正在​法國巴黎外訪的創新科技及工業局局長孫東今日說，初創企業和公司在香港開拓業務，接達的不僅是單一市場，更是一個接達整個粵港澳大灣區、內地和亞洲等龐大市場的理想門戶，充滿無限商機；對初創企業而言，穩固的產業鏈和供應鏈至關重要，人才和物資的穩定供應為大灣區帶來無限前景和協同效應。

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孫東今日在巴黎出席2024 VivaTech科技創新展覽會，他在貿發局主辦的研討會上就香港創科生態系統如何協助全球初創企業在亞洲取得成功發表主題演講，向與會者介紹了香港不斷發展的初創企業環境，表示香港重視初創企業的潛力和貢獻，是全球初創企業蓬勃發展的最佳目的地之一。他強調，香港擁有「一國兩制」和毗鄰內地戰略位置的雙重優勢，是連接東方與西方的橋樑。

他說：

香港在創科發展的最重要資產是我們雄厚的研究能力，我們具備研發能力、知識和人才，以及濃厚的創科文化和氛圍，以支持環球的初創企業。我們亦致力為初創企業在不同的發展階段提供全面的支援。香港的兩個創科旗艦——香港科學園和數碼港，透過不同的創業計劃和培育計劃向其初創企業提供基礎建設、技術和資金上的支持，在孕育和支援香港初創企業方面扮演非常重要的角色。

昨日孫東由比利時布魯塞爾轉往法國巴黎，他下午到訪巴斯德研究所，並參觀研究所的實驗室，了解巴斯德研究所的研究領域和先進的研究設備，以及在加快研究發現的發展潛力，促進初創企業創建的項目。他明日繼續巴黎行程，下午結束訪問，並於後日返抵香港。

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