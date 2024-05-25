  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 02:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫

社會

發布時間： 17 小時前

最後更新： 15 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

舉辦今次特展的ARR創辦人林樹鑫笑言，今次多啦A夢特展經過整年籌備，希望市民及遊客喜。（吳雋妍攝）

今個夏天，陪伴多代人成長的「多啦A夢」「又嚟喇」，尖沙咀7至8月期間舉辦歷代級規模的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，除了全球最高12米多啦A夢充氣雕塑供免費入場打卡，主辦機構ARR更邀請日本專程製作「胖虎」要來香港開演唱會的原創短篇動畫，在收費區獨家播放，勢必吸引粉絲們入場朝聖。

多啦A夢作者藤子 F 不二雄的女兒、Fujiko Pro社長勝又日子早前接受本報訪問，她透露早年曾與父母來港，感受到大家對多啦A夢的喜愛，希望今次巡迴展向更多人展現多啦A夢的世界觀。

點擊圖片放大
+3
+2

2012年暑假，尖沙咀海運大廈露天廣場舉辦過「多啦A夢誕生前100年祭」大型戶外特展。相隔12年，由曾經舉辦巨型黃鴨及KAWS:HOLIDAY海上展的本地創意品牌AllRightsReserved（ARR），聯同已故作者藤子 F 不二雄的漫畫製作公司Fujiko Pro合作，7月13日至8月4日期間，在尖沙咀海傍及星光大道，舉辦更大型的「100%多啦A夢&FRIENDS」特展，香港更是巡迴展首站。

ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）接受本報專訪時表示，12年前同Fujiko Pro合作「多啦A夢誕生前100年祭」，巡迴16個城市展出，反應熱烈；他當時曾向Fujiko Pro一份建議書，直至去年，社長勝又日子留意到ARR的黃鴨展，再翻看當年的建議書，決定邀請ARR去實現今次特展。

點擊圖片放大
+2

95年與父母來港 感受港人愛戴

Fujiko Pro社長勝又日子早前在日本罕有接受香港傳媒訪問，她向本報指出，她與父母及香港甚有淵源。她憶述1995年3月，即其父親過世前一年，當時香港文化中心正在上演《大雄與恐龍》的音樂劇，她在劇場見到不少家長帶子女入場觀看，有小朋友更在離場時感動落淚，「我想那一刻，他（父親）真正感覺到，他是受到了非常熱烈的歡迎。我自己本身也是從那時開始，第一次體會到文化是沒有界線的，是我在香港非常寶貴的經驗。」(見另文）

展出135雕塑 立體呈現高難度

今次特展規模盛大，SK表示，特展同日本團隊經過整年精心策劃，涵蓋多啦A夢漫畫及電影，「將他們完全立體化呈現出來」 。今次本港展出135個不同造型的多啦A夢與好友們之雕塑，過程相當複雜，要將平面漫畫變成立體雕塑，要重新繪畫其3D立體造型，再經日本團隊修訂，「是從沒有見過的雕塑，連日本都沒有的！」

點擊圖片放大
+2

特展分為免費區和收費區兩部分。7月13日起，星光大道海傍化身為「100%多啦A夢戶外展區」，免費入場。當中有兩部分，其中12米巨型充氣多啦A夢最搶眼，伴隨44個1：1原大不同造型多啦A夢、大雄、靜香等家人好友的雕塑。另一邊「100%星光大道」展區，多啦A夢與好友們穿上禮服，與13位本地電影人的人形立牌，走上「藍地氈」，向香港電影致敬。

至於收費區設於K11 MUSEA 6樓，今日（25日）起在Klook公開發售門票。

特展收費區　神還原電影場景

收費區亦分兩部分，要預約日子及時段入場。其中「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，以多啦A夢電影為主題，除了展出多幅原畫復刻作品，更重現大長篇及精選電影場景。焦點所在，是ARR斥資邀請日本著名動畫公司Shin-Ei Animation為香港度身訂造的原創短篇動畫，在香港獨家首播，故事講述胖虎要來香港開演唱會，片中除了出現香港場景，更出動新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，號召好友們來到。而「100%多啦A夢空中樂園」則展示36個多啦A夢電影趣怪造型雕塑。

點擊圖片放大
+2

全新法寶呼朋引伴到訪

SK指，相信活動會吸引市民及旅客到訪，「對粉絲來說，今次是絕對有交代的 。」活動主題圍繞友情，SK坦言希望透過展覽，呈現「好朋友，心中一想就到」這個重心價值，希望喜歡多啦A夢的朋友，聽到「100%朋友召喚鈴」的呼喚來捧場 。

點擊圖片放大

無申請盛事基金　香港辦展成本高

SK直言，香港一直是其公司展覽的首選地，但香港辦展覽活動，最大挑戰是租金及成本高昂，而這次展覽ARR並沒有申請文化藝術盛事基金，另外尋求商業合作及贊助，政府不同部門亦有支持及協調。

Fujiko  Pro社長勝又日子及其團隊對今次展出相當重視，今日將在港一同宣布活動詳情。

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展詳情

售票安排

開售日期：（今天）5月25日上午11時起

售票網站：https://www.klook.com/zh-HK/

一般票價：

  • 12歲或以上（150元）、4-11歲（120元）、3歲或以下（免費入場）
  • 「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章一枚（非賣品）

特典套裝：（限量3,000套）：

  • 售價320元
  • 套裝包括1張12歲或以上收費區門票（價值150元）
  • 「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝（一套9枚多啦A夢徽章，及隨意門立牌）(非賣品)
  • 「100%多啦A夢&FRIENDS」貼紙（非賣品）

期間限定店

7月8日起：DDT Store網上優先發售

7月13日起：特展會場設期間限定店發售

獨家會場限定紀念品：紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛毛絨公仔等，詳情稍後公布

開放安排：向公眾開放，毋須持票及預約進場

資料來源：AllRightsReserved

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳雋妍

相關文章

盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
12:11 2024/05/22
盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
11:04 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
20:55 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
盛事經濟｜靜香「真人版」揭慈父筆記滿載法寶　傳承多啦A夢世界觀
09:30 2024/05/25
盛事經濟｜靜香「真人版」揭慈父筆記滿載法寶　傳承多啦A夢世界觀

你可能感興趣

盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
12:11 2024/05/22
盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
11:04 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
20:55 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
網絡熱話 Klook 海運大廈 多啦A夢 世界觀 K11 MUSEA 電影 演唱會 門票 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣