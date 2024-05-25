盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫

▲ 舉辦今次特展的ARR創辦人林樹鑫笑言，今次多啦A夢特展經過整年籌備，希望市民及遊客喜。（吳雋妍攝）

今個夏天，陪伴多代人成長的「多啦A夢」「又嚟喇」，尖沙咀7至8月期間舉辦歷代級規模的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，除了全球最高12米多啦A夢充氣雕塑供免費入場打卡，主辦機構ARR更邀請日本專程製作「胖虎」要來香港開演唱會的原創短篇動畫，在收費區獨家播放，勢必吸引粉絲們入場朝聖。

多啦A夢作者藤子 F 不二雄的女兒、Fujiko Pro社長勝又日子早前接受本報訪問，她透露早年曾與父母來港，感受到大家對多啦A夢的喜愛，希望今次巡迴展向更多人展現多啦A夢的世界觀。

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2012年暑假，尖沙咀海運大廈露天廣場舉辦過「多啦A夢誕生前100年祭」大型戶外特展。相隔12年，由曾經舉辦巨型黃鴨及KAWS:HOLIDAY海上展的本地創意品牌AllRightsReserved（ARR），聯同已故作者藤子 F 不二雄的漫畫製作公司Fujiko Pro合作，7月13日至8月4日期間，在尖沙咀海傍及星光大道，舉辦更大型的「100%多啦A夢&FRIENDS」特展，香港更是巡迴展首站。

ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）接受本報專訪時表示，12年前同Fujiko Pro合作「多啦A夢誕生前100年祭」，巡迴16個城市展出，反應熱烈；他當時曾向Fujiko Pro一份建議書，直至去年，社長勝又日子留意到ARR的黃鴨展，再翻看當年的建議書，決定邀請ARR去實現今次特展。

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95年與父母來港 感受港人愛戴

Fujiko Pro社長勝又日子早前在日本罕有接受香港傳媒訪問，她向本報指出，她與父母及香港甚有淵源。她憶述1995年3月，即其父親過世前一年，當時香港文化中心正在上演《大雄與恐龍》的音樂劇，她在劇場見到不少家長帶子女入場觀看，有小朋友更在離場時感動落淚，「我想那一刻，他（父親）真正感覺到，他是受到了非常熱烈的歡迎。我自己本身也是從那時開始，第一次體會到文化是沒有界線的，是我在香港非常寶貴的經驗。」(見另文）

展出135雕塑 立體呈現高難度

今次特展規模盛大，SK表示，特展同日本團隊經過整年精心策劃，涵蓋多啦A夢漫畫及電影，「將他們完全立體化呈現出來」 。今次本港展出135個不同造型的多啦A夢與好友們之雕塑，過程相當複雜，要將平面漫畫變成立體雕塑，要重新繪畫其3D立體造型，再經日本團隊修訂，「是從沒有見過的雕塑，連日本都沒有的！」

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特展分為免費區和收費區兩部分。7月13日起，星光大道海傍化身為「100%多啦A夢戶外展區」，免費入場。當中有兩部分，其中12米巨型充氣多啦A夢最搶眼，伴隨44個1：1原大不同造型多啦A夢、大雄、靜香等家人好友的雕塑。另一邊「100%星光大道」展區，多啦A夢與好友們穿上禮服，與13位本地電影人的人形立牌，走上「藍地氈」，向香港電影致敬。

至於收費區設於K11 MUSEA 6樓，今日（25日）起在Klook公開發售門票。

特展收費區 神還原電影場景

收費區亦分兩部分，要預約日子及時段入場。其中「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，以多啦A夢電影為主題，除了展出多幅原畫復刻作品，更重現大長篇及精選電影場景。焦點所在，是ARR斥資邀請日本著名動畫公司Shin-Ei Animation為香港度身訂造的原創短篇動畫，在香港獨家首播，故事講述胖虎要來香港開演唱會，片中除了出現香港場景，更出動新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，號召好友們來到。而「100%多啦A夢空中樂園」則展示36個多啦A夢電影趣怪造型雕塑。

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全新法寶呼朋引伴到訪

SK指，相信活動會吸引市民及旅客到訪，「對粉絲來說，今次是絕對有交代的 。」活動主題圍繞友情，SK坦言希望透過展覽，呈現「好朋友，心中一想就到」這個重心價值，希望喜歡多啦A夢的朋友，聽到「100%朋友召喚鈴」的呼喚來捧場 。

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無申請盛事基金 香港辦展成本高

SK直言，香港一直是其公司展覽的首選地，但香港辦展覽活動，最大挑戰是租金及成本高昂，而這次展覽ARR並沒有申請文化藝術盛事基金，另外尋求商業合作及贊助，政府不同部門亦有支持及協調。

Fujiko Pro社長勝又日子及其團隊對今次展出相當重視，今日將在港一同宣布活動詳情。

▲ 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展詳情

售票安排

開售日期：（今天）5月25日上午11時起

售票網站：https://www.klook.com/zh-HK/

一般票價：

12歲或以上（150元）、4-11歲（120元）、3歲或以下（免費入場）

「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章一枚（非賣品）

特典套裝：（限量3,000套）：

售價320元

套裝包括1張12歲或以上收費區門票（價值150元）

「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝（一套9枚多啦A夢徽章，及隨意門立牌）(非賣品)

「100%多啦A夢&FRIENDS」貼紙（非賣品）

期間限定店

7月8日起：DDT Store網上優先發售

7月13日起：特展會場設期間限定店發售

獨家會場限定紀念品：紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛毛絨公仔等，詳情稍後公布

開放安排：向公眾開放，毋須持票及預約進場

資料來源：AllRightsReserved

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記者：吳雋妍