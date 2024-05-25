盛事經濟｜靜香「真人版」揭慈父筆記滿載法寶　傳承多啦A夢世界觀

▲ Fujiko Pro社長勝又日子接掌其父親的漫畫公司，她說希望一直將父親的心血延續下去。（吳雋妍攝）

【多啦A夢／叮噹／大雄／叮噹展／無人機／攻略／懶人包】今年是「多啦A夢之父」、作者藤子 F 不二雄誕生90周年。他的滿腦子創意，創造出充滿神奇法寶的多啦A夢，讓「人人期望可達到」。而接掌其漫畫事業的女兒勝又日子，她眼中的父親是個對世界充滿好奇、將生活點滴智慧，創作成陪伴大家成長的溫暖故事。勝又日子父女感情深厚，她坦言要繼續將多啦A夢作品傳承下去，延續對父親的愛。

溫婉聰慧如「靜香」的勝又日子，自小在多啦A夢身邊成長。她早前在日本接受本報訪問，揭開父親創作靈感的神秘面紗，原來是來自一本隨身筆記！

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揭開法寶神秘面紗 隨時記得趣味點子

她說，記憶中父親每天帶著一個沉甸甸的公事包，入面有一本「idea記事本」，父親將日常生活的零碎事情都記下來；而喜愛看書的藤子 F 不二雄，家中常備各式書籍，由科學雜誌、最新出版小說，甚至娛樂雜誌等，全部都會細看，「我想起我父親的時候、幾乎都是會想起他安靜的在客廳看書…一直都是在看書的身影，是我印象最深刻的。」

勝又日子說，父親觀察入微，平時會去百貨公司的玩具店，留意哪些玩具受小朋友喜愛，「在創意筆記本𥚃記錄下來的小片段，再將它（故事和法寶）像拼圖一樣的組合起來而完成的。」

多啦A夢1969年誕生，至今橫跨55載，是多代人成長的集體回憶，膾炙人口的名場景多不勝數，不少是講述友情及親情。勝又日子憶述，父親再忙碌，每天早上都會抽空為他們講故事。

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父女感情深厚 憶述婚前父親的愛

被問到最喜歡多啦Ａ夢哪一段故事，勝又日子笑言：「我真的是無法選擇呢。」她說，其中有段故事叫「懷念嫲嫲」，以及短篇動畫《大雄的結婚前夜》特別喜愛，「當我結婚時的前一天晚上，我並沒有與我父親慢說細語過；當我看了這一篇故事時，讓我很想起了許多我父親那份親切溫暖的愛、種種美好的回憶。」

勝又日子認為，多啦A夢是「當你感覺到焦慮孤獨的時候，它都會是默默的陪伴在自己身旁的一部作品」。正因如此，多年來都受世界各地朋友喜愛。

「我的責任就是珍惜他的作品，並一如既往一直地保護它們，而且不損壞它們，這就是我的工作。」勝又日子說，希望透過巡迴展，向更多人展示多啦A夢的世界觀。

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記者：吳雋妍