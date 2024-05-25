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盛事經濟｜12米多啦A夢快閃現身　入場門票日期收費攻略

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發布時間： 15 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《100%多啦 A 夢 & FRIENDS》巡迴特展全球首站快閃中山紀念公園，預覽全球最高 達12米的多啦A夢充氣雕塑及60個多啦A夢雕塑。(馮漢柱攝)

【多啦A夢／叮噹／大雄／叮噹展／無人機／攻略／懶人包】本港下半年將有連串大型盛事，令人萬眾期待的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，今早快閃中山紀念公園，原定7月在港展出的全球最高達12米的多啦A 夢充氣雕塑及60個多啦A夢雕塑，驚喜閃現，讓大家先睹為快。Fujiko Pro 的社長勝又日子亦有到訪香港，今早連同主辦單位 AllRightsReserved 創辦人林樹鑫（ SK Lam）等人，出席今早快閃活動，並公布7月至8月的展覽詳情。

本地創意品牌AllRightsReserved（ARR）聯同已故作者藤子 F 不二雄的漫畫製作公司Fujiko Pro合作，7月13日至8月4日期間，在尖沙咀海傍及星光大道，舉辦「100%多啦A夢&FRIENDS」特展。

多啦A夢特展，由今晚7時半的無人機匯演揭開序幕，在星光大道近梳士巴利公園段，即近K11 MUSEA對出海傍，上演15分鐘無人機表演；昨晚試飛更見到全新特別法寶「100%朋友召喚鈴」飛上天。

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相隔12年，本港舉辦的「100%多啦A夢&FRIENDS」，分為免費區和收費區。其中「100%多啦A夢戶外展區」，最矚目是尖沙咀星光大道將化身為多啦A夢雕塑廊，展出全球最高12米多啦A夢充氣雕塑，更有數十個1:1不同造型的多啦A夢和好友雕塑。而 「100%星光大道」，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，與13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，一齊走「藍地氈」，向香港電影致敬，料可吸引不少內地及海外粉絲專程來港「打卡」。

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在K11 MUSEA的收費展區，以多啦A夢電影為主題。SK透露，專程邀請日本著名動畫公司度身訂造一套原創短篇動畫，講述「胖虎」要來香港開演唱會，有不少香港場景，在收費區全球獨家播放。收費區今早11時起，在Klook開售門票。

《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展詳情

活動日期：7月13日至8月4日

免費展區：尖沙咀星光大道及海傍（近梳士巴利公園段）

1. 「100%多啦A夢戶外展區」

  • 全球最高12米多啦A夢充氣雕塑
  • 34個動漫多啦A夢、10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑

2. 「100%星光大道」

  • 多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，與13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，一齊走「藍地氈」，向香港電影致敬

收費展區（一票兩館）：K11 MUSEA 6樓，逾萬呎展區，須網上預約入場日子及時間

1. 「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」

  • 獨家放映為香港特別原創的短篇動畫「胖虎來香港開演唱會」
  • 展出多幅官方授權復刻原畫、大長篇及精選電影場景、17組首次展示的雕塑

2.  「100%多啦A夢空中樂園」

  • 展出36個多啦A夢立體雕塑，包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，例如蕃薯、野狼、大雄及多啦A夢混合體等

售票安排

開售日期：（今天）5月25日上午11時起

售票網站：https://www.klook.com/zh-HK/

一般票價：

12歲或以上（150元）、4-11歲（120元）、3歲或以下（免費入場）

「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章一枚（非賣品）

特典套裝：（限量3,000套）：

  • 售價320元
  • 套裝包括1張12歲或以上收費區門票（價值150元）
  • 「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝（一套9枚多啦A夢徽章，及隨意門立牌）(非賣品)
  • 「100%多啦A夢&FRIENDS」貼紙（非賣品）

期間限定店

7月8日起：DDT Store網上優先發售

7月13日起：特展會場設期間限定店發售

獨家會場限定紀念品：紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛毛絨公仔等，詳情稍後公布

開放安排：向公眾開放，毋須持票及預約進場

資料來源：AllRightsReserved

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