盛事經濟｜多啦A夢無人機表演　最佳觀賞區域搵位攻略

▲ 多啦A夢無人機匯演，今晚於維港上空表演。

【多啦A夢／叮噹／大雄／叮噹展／無人機／攻略／懶人包】多啦A夢特展今年7月舉行，門票現正發售當中。而今晚將上演特展前奏，舉行一場多啦A夢無人機匯演。

多啦A夢無人機匯演今晚7時半揭幕，將於尖沙咀星光大道近梳士巴利公園段，即是K11 MUSEA對出海傍，上演15分鐘無人機匯演；昨晚試飛時，更見到全新特別法寶「100%朋友召喚鈴」飛上天幕。

《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展詳情

活動日期：7月13日至8月4日

免費展區：尖沙咀星光大道及海傍（近梳士巴利公園段）

1. 「100%多啦A夢戶外展區」

全球最高12米多啦A夢充氣雕塑

34個動漫多啦A夢、10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑

2. 「100%星光大道」

多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，與13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，一齊走「藍地氈」，向香港電影致敬

收費展區（一票兩館）：K11 MUSEA 6樓，逾萬呎展區，須網上預約入場日子及時間

1. 「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」

獨家放映為香港特別原創的短篇動畫「胖虎來香港開演唱會」

展出多幅官方授權復刻原畫、大長篇及精選電影場景、17組首次展示的雕塑

2. 「100%多啦A夢空中樂園」

展出36個多啦A夢立體雕塑，包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，例如蕃薯、野狼、大雄及多啦A夢混合體等

售票安排

開售日期：（今天）5月25日上午11時起

售票網站：https://www.klook.com/zh-HK/

一般票價：

12歲或以上（150元）、4-11歲（120元）、3歲或以下（免費入場）

「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章一枚（非賣品）

特典套裝：

售價320元（限量3,000套）

套裝包括1張12歲或以上收費區門票（價值150元）

「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝（一套9枚多啦A夢徽章，及隨意門立牌）(非賣品)

「100%多啦A夢&FRIENDS」貼紙（非賣品）

期間限定店

7月8日起：DDT Store網上優先發售

7月13日起：特展會場設期間限定店發售

獨家會場限定紀念品：紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛毛絨公仔等，詳情稍後公布

開放安排：向公眾開放，毋須持票及預約進場

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