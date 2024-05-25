胡楓醒目識破假綁匪電話　周嘉洛與媽媽夾暗號抗騙徒

▲ 胡楓和周嘉洛早前獲邀參與拍攝以防騙為主題的電視短片。

胡楓（修哥）和周嘉洛成日前出席為銀行有關防騙的活動。92歲的修哥早前在澳門剛舉行演唱會，台上表現精靈，台下一樣醒目。

他在活動中表示：「我都有收到詐騙電話㗎，之前有個人打電話給我，話我屋企人在佢手上，要我交贖金，更叫我千萬不可以報警！」

聰明的修哥聽到後雖然嚇一跳，但都非常機警立即收線，稱：「又有人打來叫我：『阿爺』，我的孫都不在香港，我都是即刻收線。總之一講到錢大家就要小心！」

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▲ 胡楓和周嘉洛

同場的嘉洛即大讚修哥好醒目，無亂信陌生人，而他自己也多次收到詐騙電話及短訊，稱：「昨天又收到一個詐騙短訊，他說自己是執法人員，話我犯了法，我反問他『你又知』，而我只要付款5萬元就可以取消執法，當然我都是立即cut線。」

修哥及嘉洛早前更獲銀行邀請，拍攝一連五集短片，他們在片中飾演兩爺孫，以五款防騙點心教識大家如何防騙。嘉洛表示大家要防騙真的要「用點心」，稱：「我屋企人中相對年紀大一點可能是我媽媽，我都叫她收到電話是我把聲都不要輕舉妄動住，因為現在的Deep fake可以用你的片、你的聲，剛剛聽到話可以預先定立暗號去核實對方身份，今晚返去同媽咪開個家庭會議先。」

▲ 胡楓

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