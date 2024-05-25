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天水圍鴕鳥｜農莊走失闖高速公路　貨車迎面煞車勁驚險

社會

發布時間： 14 小時前

最後更新： 9 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（讀者提供）

今日（25日）早上7時18分，途人發現天水圍天秀路公園籃球場對開有一隻疑是澳洲鴕鳥「鴯鶓」徘徊。警員接報後遂與漁護署及愛協人員在附近四出找尋。歷時三小時後，愛護動物協會在天影路近濕地公園附近尋獲「鴯鶓」蹤影，並等候漁護署到場處理。

走失的鴯鶓在行車線上疾走。（讀者提供）

網上影片顯示，疑似走失的鴯鶓在行車線上疾走，甚至有貨車迎面駛至，幸好司機警覺收油慢駛，未有造成事故。網民幽默留言指該鴯鶓「訓過籠，趕返工」、「走失鳥」。

其後有網民和讀者追蹤到鴯鶓，分別在天悅邨和頌富商場對開出沒。至上午約10時，人員終於在濕地公園後備停車場附近找到鴯鶓，將牠捉住，案件列流浪動物發現。

天水圍濕地公園回覆傳媒查詢，指走失的鴯鶓並非屬於濕地公園，據悉屬於流浮山一個私人農莊。

上月18日，流浮山一間農場亦曾走失三隻鴯鶓，農場職員曾時表示，事發前兩日義工疑忘記鎮好門閘，三隻鴯鶓脫欄奔出馬路，他們曾四處找尋，先捉回兩隻，最終最後一隻鴯鶓於距離農莊約1.6公里的元朗鳯降村尋回。

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