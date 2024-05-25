多啦A夢無人機匯演｜尖沙咀等多區降雨率達80%　表演舉行或添變數

多啦A夢無人機匯演今晚7時半在尖沙咀揭幕，歷時15分鐘。天文台指，本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，尖沙咀在內的多區降雨率達80%，下午元朗及大嶼山錄得超過10毫米雨量，日間短暫時間有陽光，吹和緩東至東南風。

根據天文台未來2小時雨量預測，一個廣泛的雨帶正靠近本港，截至下午5時16分，預測晚上7時，雨帶已覆蓋新界西、新界北，並逼近葵涌、九龍、大嶼山一帶，無人機匯演會否受天雨影響仍是未知之數。

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在上午10時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約420公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向呂宋以東海域。

未來日子天氣持續不穩定，天文台表示，隨著高空擾動遠離，華南沿岸明日天色較為明朗。一道低壓槽會在星期一稍後及星期二為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下週中期抵達廣東沿岸，而廣闊低壓槽會在下週中後期影響南海北部。

此外，預料位於菲律賓的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向呂宋以東海域。受高空擾動影響，廣東東部沿岸有驟雨及雷暴；覆蓋廣東內陸的雲帶稍為轉薄。

展望明日本港天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨，隨後一兩日驟雨增多及有雷暴。

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