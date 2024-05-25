  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 02:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多啦A夢無人機匯演｜尖沙咀等多區降雨率達80%　表演舉行或添變數

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 14 小時前

最後更新： 7 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

多啦A夢無人機匯演今晚7時半在尖沙咀揭幕，歷時15分鐘。天文台指，本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，尖沙咀在內的多區降雨率達80%，下午元朗及大嶼山錄得超過10毫米雨量，日間短暫時間有陽光，吹和緩東至東南風。

根據天文台未來2小時雨量預測，一個廣泛的雨帶正靠近本港，截至下午5時16分，預測晚上7時，雨帶已覆蓋新界西、新界北，並逼近葵涌、九龍、大嶼山一帶，無人機匯演會否受天雨影響仍是未知之數。

點擊圖片放大
+2

多啦A夢無人機表演最佳觀賞區域搵位攻略及表演詳情，即看下一頁

在上午10時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約420公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向呂宋以東海域。

未來日子天氣持續不穩定，天文台表示，隨著高空擾動遠離，華南沿岸明日天色較為明朗。一道低壓槽會在星期一稍後及星期二為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下週中期抵達廣東沿岸，而廣闊低壓槽會在下週中後期影響南海北部。

此外，預料位於菲律賓的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向呂宋以東海域。受高空擾動影響，廣東東部沿岸有驟雨及雷暴；覆蓋廣東內陸的雲帶稍為轉薄。

展望明日本港天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨，隨後一兩日驟雨增多及有雷暴。

TOPick一分鐘
華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
12:11 2024/05/22
盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
11:04 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
20:55 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
09:30 2024/05/25
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜靜香「真人版」揭慈父筆記滿載法寶　傳承多啦A夢世界觀
09:30 2024/05/25
盛事經濟｜靜香「真人版」揭慈父筆記滿載法寶　傳承多啦A夢世界觀
盛事經濟｜12米多啦A夢快閃現身　入場門票日期收費攻略
10:48 2024/05/25
盛事經濟｜12米多啦A夢快閃現身　入場門票日期收費攻略

你可能感興趣

盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
12:11 2024/05/22
盛事經濟｜大型多啦A夢展7.13揭幕　全球首場無人機匯演周六尖東海傍上演
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
11:04 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
20:55 2024/05/24
盛事經濟｜多啦A夢無人機今晚試飛　全新法寶100%朋友召喚鈴飛上天
多啦A夢 無人機 天氣 日本 表演 天文台 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣