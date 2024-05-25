多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點

▲ 多啦A夢氣球今日免費拎，即睇5個派發地點。（IG doraemon100_tour圖片）

【多啦A夢／叮噹／大雄／叮噹展／無人機／攻略／懶人包】闊別12年「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展7月正式揭幕，大會安排全球最高達12米的多啦A夢充氣雕塑及60個多啦A夢雕塑今早快閃中山紀念公園之餘，亦宣布今日中午12時起，在本港5個地點免費派發多啦A夢氣球。



時間：今日中午12點起

派發地區：

尖沙咀

尖沙咀海防道

旺角地鐵站E1出口 （近朗豪坊）

銅鑼灣恆隆中心

中環街市

先到先得，送完即止。

主辦單位AllRightsReserved指，派發位置及時間只供參考，會因應實際情況而定。如活動當日受惡劣天氣影響，主辦單位有權根據天氣情況而取消當日派發活動，如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權。

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