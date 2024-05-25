星二代丨蔡一智女兒18歲生日　蔡斐嵐穿銀色吊帶短裙與媽咪如餅印

▲ 蔡一智和周雪芳結婚女兒蔡斐嵐生日。

草蜢成員之一的蔡一智在2006年和周雪芳結婚，婚後育有一女一子，再加上周雪芳與前夫所生的女兒Gigi，一家五口生活又幸福。

日前，蔡一智女兒蔡斐嵐（China）18歲生日舉行的生日派對，周雪芳在IG分享當日生日派對的短片，並寫道：「這孩子被你們的愛包圍轉眼間她長大了，謝謝你們的愛，愛你們！」

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讀全港學費最貴私立學校

從片中所見，一班娛圈中人蘇志威、蔡一傑、林珊珊、周汶錡、周勵淇等到賀。至於壽星女蔡斐嵐盡得父母時尚觸覺，穿上銀色吊帶短裙大騷長腿，而且樣貌與媽咪周雪芳長得如餅印。

而蔡斐嵐在場感謝父母養育之恩，稱：「我知你陀我嘅時候好辛苦，經過咗好多艱難，生咗之後又要花呢18年時間教我、養大我、照顧我，定係我人生中最開心同最……其實我有時呢真係做出啲比較離譜嘅嘢，細個時候，跟住你返去鬧我真係鬧得幾犀利…」

蔡斐嵐現時就讀由光纖之父高錕創立的弘立書院，是全港學費最貴的私立獨立學校，據學校網頁資料，小學部小一預備班至五年級全年學費為211,610元、中學部六至十年級為245,850元、十一及十二年級則是最貴的267,260元，李澤楷兒子、甘比子女均在該校就讀。

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