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【超市優惠】本周兩大超市筍貨　焦點：買指定牙刷4支送$142.7禮品

社會

發布時間： 10 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（百佳圖片）

本周兩大超市繼續推優惠商品，包括惠康DREYER’S® 皇牌家庭裝雪糕折實平均$32.7/盒；Tempo各款印花3層衛生紙10卷裝$99／3件；百佳門市限定，買指定高露潔牙刷4支，送總值$142.7贈品。

惠康

惠康買DREYER’S®皇牌雪糕系列家庭裝（各款），即可享$109任選3盒優惠，加上限時任選2件雪糕/ 雪條/急凍甜品即享9折優惠，3盒折實$98.1 ，折實平均每件$32.7。

即日起至5月26日，逢星期五、六、日及公眾假期用EPS在惠康購物，單一交易滿$350即減$30。

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百佳

Farm Fresh 8424西瓜 $52/個，優惠期至26/5/2024

Emperor 泰國急凍無添加激素雞肉1.5磅-各款 $110/2包，平均$55/包，優惠期至30/5/2024。

灣仔碼頭水餃840克-各款 $49/包，優惠期至30/5/2024。

上述三樣貨品PNS網購亦有售：https://bit.ly/4bp535A

門市限定，買指定高露潔牙刷4支，送總值$142.7贈品。

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惠康 百佳 超市 雞肉 泰國 灣仔 雪糕 著數優惠

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