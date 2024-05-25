家族榮耀之繼承者丨林峯阿佘浪漫親熱戲背後爆笑連場　梁靖琪開劇前勤做運動兼節食

▲ 《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在昨晚（5月24日）播出的第10集有3大焦點劇情，分別是大少奶Niki（陳靜飾）及戴綺婷（余安安飾）的連環「格鬥式爭執」、鑽石商場大火導致人命傷亡事件，以及皓兒（佘詩曼飾）、高浚（林峯飾）、Nana（梁靖琪飾）及Rio（黃浩然飾）的四角關係發展。

對皓兒一見鍾情的Rio，邀請皓兒出席傑青慶祝Party，收到請柬的Nana則機心地「利誘」高浚前往現場。目睹Rio與皓兒甜蜜共舞的高浚，受不住刺激拂袖離座，回家與Nana喝至酩酊大醉。

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▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨誤將Nana當成皓兒

翌日，皓兒因收到高浚Message上了高浚家，結果看到只穿著男裝恤衫的Nana一臉挑機樣打開大門，皓兒含淚問了Nana是否在高浚家過夜後，一臉委屈及淚眼望向高浚後即痛極離開，留下一臉迷糊的高浚。不過昨晚劇情未有揭出高浚是否真與Nana所指、與對方醉後亂性。



昨晚《家族榮耀之繼承者》劇情雖然緊張又虐心，但依然不乏溫馨場面。話說高浚喝醉後，誤將Nana當成皓兒獻上深情一吻，相關幻想場口更拍得相當唯美動人。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨阿佘身心靈慘遭「傷害」

雖則鏡頭前心動指數爆燈，但鏡頭背後原來爆笑連場，事緣林峯錫錫吓要一嘢推開阿佘，可能一切來得太突然，阿佘「弱小」身心靈慘遭「傷害」，只見阿佘狀甚可憐求救謂：「好Mean呀！我成世人未試過畀人咁樣架。」

之後還抱頭大叫：「好在係幻想咋」，可愛指數爆燈，連林峯見狀亦忍不住豪邁大笑。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪屬靚Body

昨晚，梁靖琪（Toby）的身形亦相當搶焦，除了出席慶祝Party的低裝喱士晚裝盡展驕人上圍，在劇中不時展露的修長美腿亦是相當完美，加上一身古銅色肌膚，盡顯健康美。

問到已為兩子之母的Toby如何Keep得如此完美Body，她坦言開劇前有刻意做運動及節食減肥：「因為我知道劇入面啲衫都頗性感，所以都有好努力咁做運動keep身形。喺開劇前1個月度，我除咗禮拜六或者禮拜日、差不多日日都有抽時間做gym同跟PT，咁嗰段時間我都有食得健康啲嘅。」

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