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多啦A夢無人機表演｜一眾角色飛越維港上空　港版動畫配音員驚喜聲演　經典配樂起奏喚童年回憶

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 7 小時前

最後更新： 4 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

多啦A夢無人機表演。(馮漢柱攝)

今晚（ 25日）晚上7時30分，在尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段），上演全球首場「多啦A夢無人機匯演」，歷時約15分鐘。表演首度見到今次特展而設的全新特別法寶「100%朋友召喚鈴」，閃現維港上空，多啦A夢及大雄等一眾好友亦戴上了竹蜻蜓，飛越維港同市民見面。

大會早前已預告，無人機表演期間，同時播放動畫經典主題曲及配樂，大會更邀請了動畫多啦A夢香港版的一眾配音員，為表演錄製旁白，喚起一眾八、九十後的童年回憶。

即睇：全球首場多啦A夢無人機匯演

表演開始前，尖沙咀星光大道已擠滿觀賞表演的市民及旅客，當中不乏家長攜同子女到場觀賞。大會在晚上7時宣布由於星光大道現場人士眾多，現場及附近區域正實施封路及人流管制措施。附近停車場已滿，呼籲現場市民留意人員指示，並建議未到達的市民不要前往現場。

點擊圖片放大
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全球首場多啦 A 夢無人機匯演詳情：

時間：5 月 25 日晚上 7 時 30 分開始，歷時約 15 分鐘

最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）

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注意事項：

1. 基於安全理由及保持人流暢通，避免大量市民於星光大道個別路段逗留，及避免出現過分擠擁的情況，敬請市民前往星光大道不 同地方觀賞，以免過分集中於單一地方，同時亦可讓公眾有更圓滿的觀賞體驗。

2. 文化中心及藝術館對出一帶的海濱長廊因視線受阻，而未能欣賞是次匯演。

3. 觀賞期間市民切勿於維港一帶放飛無人機，以免影響是次匯演。

4. 匯演日期及時間會視乎天氣而隨時作出變更或延期，有關變更請 留意官方網站、社交平台 Instagram @doraemon100_tour 及 Facebook @Doraemon 100 最新公布。

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