80歲葉振棠將首次紅館開個人演唱會　視力不斷轉差：冇怨過我媽咪

▲ 棠哥任商台《星光背後》嘉賓。

現年80歲，澳門出生的殿堂級歌手葉振棠（棠哥）患上眼疾近70年，雖現時只餘下正常人10%視力，他仍樂觀追夢。將於6月23日舉行他首個紅館騷《葉振棠 80告別樂壇演唱會》的棠哥，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，除透露曾申請8次紅館檔期不獲批外，更自揭眼疾影響他大半生，以及他曾赴加國遍尋名醫無效，亦不曾心灰的心路歷程。

節目中，棠哥自揭讀小四時身在澳門患眼疾的起因，「當年因為媽咪冇依家呢代媽咪咁醒，以為細路仔發燒好閒，唔知我嗰次發燒係大病，原來係傷寒同猩紅熱兩種大病一齊夾擊，發覺遲就燒壞咗啲神經。」

正能量丨自小患眼疾視力僅餘一成 80歲葉振棠不抱怨：看這世界很美

高燒致視覺神經壞死

棠哥又指，及至小六，才察覺自己眼睛出現問題，稱：「小四果陣病瞓左兩個月病床，再返學慢慢睇黑板開始矇，到小六以為係近視，但配眼鏡都唔得。最後睇眼科話我視覺神經因為發高燒細胞壞死咗。年輕時嗰陣視力唔係依家咁差，讀中學仲睇到金庸武俠小說，但依家就一定要靠放大鏡先睇到！」

隨著年紀漸大，棠哥坦承視力不斷轉差：「依家我去做檢查，驗眼師話我視力得返正常人十分之一，不過我習慣咗！」

棠哥指，80年代成名後，曾遍尋名醫希望把眼晴問題醫好，更一度遠赴加拿大，稱：「果時搵到錢到加拿大登台，在當地睇過幾個眼科醫生，佢地都話無辦法，話我視覺神經細胞已經死咗，唔會再生，冇得搞。」他坦言曾擔心連僅餘的視力也失去，「但都冇辦法，都要努力活下去，而家盡量唔睇書，盡量唔好睇太嘥神嘅嘢。」

保持樂觀性格

棠哥活到80歲仍保持樂觀性格，一如他的名曲《戲劇人生》中的歌詞「快樂時要快樂」，他面對眼疾糾纏他近70年，從沒怪任何人或怨天尤人，稱：「我都冇怨過我媽咪，其實係唔關佢事，依個可能係命運！」

他透露，早在讀書時期已很喜歡唱歌，中學時曾與同學組成樂團，負責彈bass，分享指其實當初由澳門來港時沒想過要唱歌，只想找一份寫字樓工作：「但因為視力唔好，好多嘢都做唔到，我仲曾經試過考警察，但係都過唔到視力嗰關。」出道至今近60年，他指最大的收穫是有一眾樂迷和好友一直支持自己。

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