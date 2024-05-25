  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 02:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

80歲葉振棠將首次紅館開個人演唱會　視力不斷轉差：冇怨過我媽咪

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

棠哥任商台《星光背後》嘉賓。

現年80歲，澳門出生的殿堂級歌手葉振棠（棠哥）患上眼疾近70年，雖現時只餘下正常人10%視力，他仍樂觀追夢。將於6月23日舉行他首個紅館騷《葉振棠 80告別樂壇演唱會》的棠哥，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，除透露曾申請8次紅館檔期不獲批外，更自揭眼疾影響他大半生，以及他曾赴加國遍尋名醫無效，亦不曾心灰的心路歷程。

節目中，棠哥自揭讀小四時身在澳門患眼疾的起因，「當年因為媽咪冇依家呢代媽咪咁醒，以為細路仔發燒好閒，唔知我嗰次發燒係大病，原來係傷寒同猩紅熱兩種大病一齊夾擊，發覺遲就燒壞咗啲神經。」

正能量丨自小患眼疾視力僅餘一成　80歲葉振棠不抱怨：看這世界很美

高燒致視覺神經壞死

棠哥又指，及至小六，才察覺自己眼睛出現問題，稱：「小四果陣病瞓左兩個月病床，再返學慢慢睇黑板開始矇，到小六以為係近視，但配眼鏡都唔得。最後睇眼科話我視覺神經因為發高燒細胞壞死咗。年輕時嗰陣視力唔係依家咁差，讀中學仲睇到金庸武俠小說，但依家就一定要靠放大鏡先睇到！」

隨著年紀漸大，棠哥坦承視力不斷轉差：「依家我去做檢查，驗眼師話我視力得返正常人十分之一，不過我習慣咗！」

棠哥指，80年代成名後，曾遍尋名醫希望把眼晴問題醫好，更一度遠赴加拿大，稱：「果時搵到錢到加拿大登台，在當地睇過幾個眼科醫生，佢地都話無辦法，話我視覺神經細胞已經死咗，唔會再生，冇得搞。」他坦言曾擔心連僅餘的視力也失去，「但都冇辦法，都要努力活下去，而家盡量唔睇書，盡量唔好睇太嘥神嘅嘢。」

保持樂觀性格

棠哥活到80歲仍保持樂觀性格，一如他的名曲《戲劇人生》中的歌詞「快樂時要快樂」，他面對眼疾糾纏他近70年，從沒怪任何人或怨天尤人，稱：「我都冇怨過我媽咪，其實係唔關佢事，依個可能係命運！」

他透露，早在讀書時期已很喜歡唱歌，中學時曾與同學組成樂團，負責彈bass，分享指其實當初由澳門來港時沒想過要唱歌，只想找一份寫字樓工作：「但因為視力唔好，好多嘢都做唔到，我仲曾經試過考警察，但係都過唔到視力嗰關。」出道至今近60年，他指最大的收穫是有一眾樂迷和好友一直支持自己。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
為母則強｜張慧敏堅持每天下廚珍惜餐桌上共處　職場女王Son姐：媽媽天職教子女頂天立地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

80歲葉振棠新碟捐助奧比斯　譚詠麟劉德華合唱劇集金曲
18:54 2024/01/12
80歲葉振棠新碟捐助奧比斯　譚詠麟劉德華合唱劇集金曲
星二代丨陳復生女兒麥景榕盡得靚基因　陳美齡大讚：可愛又口齒伶俐
19:31 2024/05/06
星二代丨陳復生女兒麥景榕盡得靚基因　陳美齡大讚：可愛又口齒伶俐
郭富城演唱會丨舞台王者相隔8年重登紅館　內容編排全新設計挑戰演唱會最高標準
12:52 2024/05/24
郭富城演唱會丨舞台王者相隔8年重登紅館　內容編排全新設計挑戰演唱會最高標準

你可能感興趣

80歲葉振棠新碟捐助奧比斯　譚詠麟劉德華合唱劇集金曲
18:54 2024/01/12
80歲葉振棠新碟捐助奧比斯　譚詠麟劉德華合唱劇集金曲
星二代丨陳復生女兒麥景榕盡得靚基因　陳美齡大讚：可愛又口齒伶俐
19:31 2024/05/06
星二代丨陳復生女兒麥景榕盡得靚基因　陳美齡大讚：可愛又口齒伶俐
郭富城演唱會丨舞台王者相隔8年重登紅館　內容編排全新設計挑戰演唱會最高標準
12:52 2024/05/24
郭富城演唱會丨舞台王者相隔8年重登紅館　內容編排全新設計挑戰演唱會最高標準
歌手 演唱會

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣