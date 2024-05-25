東張西望何伯丨梁敏巧被網民惡搞改圖讚夠創意　東張女神請教「新何太」煲湯竅門

▲ 「東張女神」梁敏巧任護膚品品牌發布會司儀。

護膚品品牌在昨日（5月24日）於中環舉行產品發布會，邀請多位藝人出席，當中包括周家蔚、利穎怡、方韻婷，以及近日因採訪何伯和「新何太」而人氣急升的「東張女神」梁敏巧等。

靚媽周家蔚與湯盈盈當年前後腳生B，大家由細玩到大 ，一齊成長感情好好，她表示已相約湯盈盈暑假帶同子女到北京旅行，撇開雙方老公。

家庭與事業同時兼顧到的周家蔚，表示跟老公洪天明好有默契，她忙工作時，老公會幫手湊仔。她更自爆經常被囝囝欺負，囝囝則怕老公。

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▲ 梁敏巧與周家蔚。

東張女神丨梁敏巧讚網民有創意

另外，「東張女神」梁敏巧早前訪問何伯和「新何太」被網民讚有訪問技巧，因而人氣急升，這次更擔正品牌活動的司儀，帶動起不少現場氣氛。

她被問到，之前遭網民惡搞改圖變成遭何伯鹹豬手，梁敏巧表示收過百訊息問及真與假，並讚網民有創意。同時她透露自己也有加入facebook的「何伯＆何伯老婆關注組」以發掘有關伯和「新何太」採訪題材。

同時，當被問有否請教「新何太」煲湯竅門，梁敏巧表示「新何太」有透露用甚麼材料「新何太」，並幽默稱：「佢話用雞，花膠、人蔘同埋杞子，睇何伯飲完之後幾咁有心有力，咁所以一定要飲多啲呢個湯。」

▲ 「東張女神」梁敏巧訪問何伯和「新何太」人氣急升。

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