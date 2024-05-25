ROVER丨飛往台北任開球禮嘉賓　隊長Kim：下月尾推出第二首團歌

▲ ROVER隊長卓金樂、副隊長雷濠權、陳鎮亨及王希晉。

ROVER隊長卓金樂（Kim）、副隊長雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨及王希晉日前飛往台灣，擔任棒球賽開球禮嘉賓，平日團隊剛陽味十足。

因為今次是首趟夥拍女子啦啦隊，突然有女孩子加入，四子即感覺不一樣，亨仔直言：「起初尷尬比較多，因真係少同異性溝通，幸好東東、大頭不停開話題，慢慢就熟絡。」

秒速八公里丨ROVER成員無畏阻礙追夢 成員首次齊作曲感謝Edward Chan教導

《秒速8公里》襯托下入場

首次踏足棒球場的ROVER心情興奮，著上綉有自己名字的球衣，在ROVER首支團歌《秒速8公里》襯托下入場主持開球禮，而示範投球時都有板有眼，完成開球禮後又融入「悍將」氛圍，齊齊為愛隊吶喊打氣。

此外，ROVER透露今次台灣行，順道為7月1日播出的團綜拍攝，而出道剛滿3個月，ROVER已嘗試過商場騷、上過紅館、亞博任演出嘉賓，問到下一個目標，隊長Kim說：「ROVER現階段最希望可以有不同嘅嘗試、令我哋睇多啲、學多啲、接觸多啲，下月尾將會推出第二首新團歌，今次嘅風格有別於《秒速8公里》，希望大家鍾意。」

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