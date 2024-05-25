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販毒案｜47歲男行李箱藏$307萬大麻　涉「搵快錢」鋌而走險

社會

發布時間： 9 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

47歲男行李箱藏$307萬大麻，涉「搵快錢」鋌而走險。（警方圖片）

警方昨日（24日）聯同海關人員，在香港國際機場截查一名47歲姓盧本地男子，並在其行李箱內檢獲21包，共重約18.3公斤懷疑大麻，市值約307萬港元；該被捕男子現正被扣留調查。

新界北總區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，發現懷疑有販毒集團以高回報「搵快錢」的機會，招攬市民協助販毒，有人懷疑因受報酬所吸引，選擇鋌而走險，協助販毒集團由海外將毒品帶回香港。

警方重申，以任何方式協助販毒集團販運毒品，都觸犯香港法律。販毒集團往往捉緊其他人「搵快錢」的心態，透過不同途徑，尤其是利用社交媒體，以豐厚報酬利誘其他人參與販毒行為，將毒品從海外地區運入香港。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

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