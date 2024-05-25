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家族榮耀之繼承者丨劉芷希曾被勒索近10萬元　直言與Dada合作感壓力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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劉芷希曾被騙徒污衊及勒索，於是她報警及開記者會捍衛名聲。

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在前晚（5月23日）劇情講，一直遭好友Apple（劉芷希飾）以過去黑歷史勒索鉅款的丘家大少奶Niki（陳靜飾），再遭Apple勒索500萬，由於Niki不願妥協，Apple轉為向Niki死對頭、丘家二少奶戴綺婷（余安安飾）埋手。

但最終Apple離奇墮樓身亡，Niki及綺婷均離奇現身案發現場，結果分別接受劉Sir（劉浩龍飾）調查，綺婷席間更向劉Sir講明Niki相當大嫌疑。

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家族榮耀之繼承者丨「選美強人」劉芷希

在本周《家族榮耀之繼承者》佔戲頗重的Apple，大家對她應有印象，因為這位馬來西亞籍女演員、主持兼模特兒劉芷希（Kimmy），曾為無綫合約藝人，演出過劇集《逆天奇案》、《黃金有罪》、《降魔的2.0》等。

擁有一雙大眼睛的Kimmy更是「選美強人」，曾獲《馬來西亞國際模特兒大賽》冠軍、同時亦是《香港珠寶小姐2017》冠軍。

在《中華小姐環球大賽》更連擸亞軍（東南亞賽區）、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三個殊榮。

Kimmy曾參加很多選美比賽。

家族榮耀之繼承者丨遇詐騙及勒索電話

在2020年，她約滿TVB後返回大馬，繼承父親中藥批發生意。不過，在劇中演勒索Niki的Kimmy，在現實卻反而是被騙徒勒索的受害者。

當年Kimmy回馬來西亞生活一段日子後，在2021年在吉隆坡舉行記者會，透露曾收「要求陪瞓換高報酬」的詐騙及勒索電話。

Kimmy指，早在2020年初，當時仍在香港的她接獲一位自稱Irene的女子來電，聲稱要介紹位地產商給她認識以接洽代言工作，之後有位自稱商人的男子以WhatsApp聯絡她，可是當中暗示要她「陪瞓」以換更高報酬，後來更連續數天不停致電。

劉芷希已回大馬生活。

家族榮耀之繼承者丨偶爾拍劇過戲癮

於是她與家人商量後將計就計，繼續跟對方溝通以套取資料。到同年5月，Kimmy已返回大馬生活，可是對方仍聯絡她。之後，對方亦察覺到騙局被拆穿，但他卻仍騷擾劉芷希，更惱羞成怒暗示知道她父母的資料，勒索5萬馬幣（約9萬5千港元），否則散播關於Kimmy的不利消息，她擔憂家人及自身安危於是報警。

劉芷希當時表示，在大馬開記者會原因是想令大眾知道此事件而有所警惕，稱：「為了保護我作為一位藝人的名聲，以及我同家人嘅安全，決定挺身而出公開這件污衊事件。」

結果她捍衛了自己名聲，事件亦告一段落。而劉芷希接手父親生意外，還兼任營養師及模特兒導師，同時由於對演戲有濃厚興趣，偶爾還有參與劇集及網劇拍攝。

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家族榮耀之繼承者丨與Dada演對手戲感壓力

至於問到今次為何接演《家族榮耀之繼承者》，Kimmy透露由於自己是曾於香港發展演藝事業的馬來西亞人，碰巧今次是香港劇集在馬來西亞取景拍攝，對她來說別具意義。

她續指，由於返回馬來西亞後對演藝事業發展感到迷失，一度因情緒問題增磅不少，故對於要與體態甚弗的Dada演對手戲倍感壓力。

Kimmy坦言：「因為自己都好耐冇拍劇，所以一來要好努力咁做功課，不斷錄低自己練習時嘅表情加以fine tune，另外都有好努力減肥。第一、兩集都覺得自己塊臉好圓，後尾拍拍吓漸入佳境，都好開心。」

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