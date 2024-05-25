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東張西望何伯丨林作加碼1百萬邀合作　成功打動「新何太」宣布將合作開課程

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

林作宣布成功邀「新何太」合作。

TVB《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，而「新何太」積極經營抖音賬戶「千語BB生活語錄」更密密上載新片，並不斷回應網民留言，成為當紅KOL。此外，更宣布將在5月29日下午1時與何伯做直播，實行不用再借助《東張西望》，實行自己直接賺流量。

「抽水王」林作也睇中前「新何太」，早前於個人IG公開以10萬元獎金邀「新何太」合作開「煲湯 X 資產配置」課程，讓學員「煲出五款靚湯，得到想要的東西」，同時從法律角度學識資產分配及遺產管理，每人學費450元，目標可收生1萬人，助何伯夫婦賺回450萬元。

可是，「新何太」似乎沒太大興趣，因為她表示收到多個合作邀請，稱：「有些公司找我合作出場費馬上給10萬，我也在考慮中，未答覆。有公司請我跟米芝蓮大廚切磋，合作煲湯的節目，也在考慮中。」看來嫌林作出手太低。

東張西望何伯｜新何太幾乎日日新片勢做KOL吸金？　預告教網民煲湯兼搞訓練營

林作在社交平台上載「新何太」答應合作的截圖。

林作加碼打動「新何太」

慘食檸檬的林作在昨日（5月24日）加碼，於社交網站公開向新何太道歉稱：「本人向何太道歉，之前10萬出手太低了。既然期盼收學費450萬，我就出夠100萬俾你 ! 見字請聯絡我。」

在今日（5月25）下午近5時，林作在個人社交平台發文，表示「新何太」終於被林作打動願意合作，他寫道：

本人決意最遲於本月底，即5月31日，和全港市民公佈如何可以參與這個由何太親自主理的課程。

由於目前進入籌備階段，本人不作更多評論，但歡迎各位有興趣的網民在此post下留言，就課程內容及設計給點意見，集思廣益，務求締造一個全港人都想跟何太學嘢的盛事！

何太，今次睇你頭了！再次感激你的親自回覆。

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網民：你想同全香港人對敵

網民紛紛留言：「點解要輸1球比（俾）呢個咁貪錢嘅人 唔值囉 1球我攞去派街坊每人100仲好」、「林作你有得一百萬攞出嚟同個老千河馬合作，你不如還返啲錢比你啲jpex苦主先啦，你啲錢都係苦主錢嚟」、「果然係一個貪錢既女人 呀作做得好😂😂」、「你想同全香港人對敵」

同時也有網民戲言林作出100萬其實是垂涎「千語BB」美色，借合作做生意之名借意接近女神，而且預計他將受不住「新何太」靚湯誘惑，擔心裕美女友地位將不保。

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