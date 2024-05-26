陳奕迅演唱會丨開場前突宣布因病取消演出　Eason含淚鞠躬道歉：很抱歉讓你們失望

▲ 陳奕迅在台上含淚宣布演唱會延期。

陳奕迅（Eason）正舉行「FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT」巡迴演唱會，在前日（5月24日）開心慶祝踏入第100場，更於錢塘江邊36棟大廈上演巨型海報燈光騷，令船上欣賞夜景的Eason十分驚喜。

Eason更向團隊送上利是、演唱會紀念外套及T恤，還在衣服寫上各人名字，作為合作100場的禮物。眾人綵排時在台上大合照及切蛋糕慶祝。

▲ 陳奕迅之前才剛慶祝巡唱踏入第100場演出。

在正式演出唱《任我行》時，Eason激動落淚，稱每名觀眾的熱情，給其力量都不一樣，很榮幸跟大家同度第100場。

而不少香港歌迷希望他返港再開騷，Eason說：「一定有機會。」

陳奕迅身體不適

可是想不到在昨晚（5月25日），陳奕迅突然含淚宣布因身體不適，迫於無奈要取消昨晚及今晚兩場演出。

在昨晚7時許，杭州奧體中心體育館內已坐滿觀眾等欣賞演唱，可是Eason穿便服由大會主辦陪同下現身舞台。他抹眼淚紅着眼聲音沙啞跟大家鞠躬道歉，稱自己生病，經醫生勸諭下要休息，無奈宣布取消演出，演唱會延至5月27日及28日補場，觀眾可選擇退票或持原票入座。同時，從外地來的歌迷，相關費用由主辦方承擔。

現場不少歌迷也陪着Eason落淚，更有人大叫沒關係，着他好好休息；大部分歌迷均表示不會退票，希望等Eason康復再捧場。

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綵排後發現身體不適

之後，Eason亦在微博發文，他首先致歉：「大家好，昨天完成了第一百場的演出，今天起來的時候，我本來是帶着很興奮的心情去跟你們度過這個周末，但是我很抱歉，要讓你們失望了。」

然後，他解釋稱：「今天下午四時，我就如常的跟樂隊和舞蹈員綵排，綵排後發現身體出現了一些狀況，後來越來越嚴重，到下午六時，我就感覺到身體的問題令我今天不能演出。我也很想做到歌詞裏面說的：『That’s just life 笑對現實的無奈』，但現實是我做不到，至少這一刻我做不到。」

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