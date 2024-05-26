裕美指初識林作覺對方變態　終被一舉動感動接受追求

▲ 裕美與林作日前接受HOY主播王凌燕（右）專訪。

裕美偕男友林作日前接受HOY主播王凌燕專訪，宣傳裕美的新歌。談到相隔13年再出歌，裕美說：「人到中年再出歌會是不一樣的自己，我再出時叫和田裕美，是完整的我。」

裕美說新歌叫林作好好珍惜身邊人：「其實跟他在一起很難捱，一個正常人未必能撐下去。有段時間真的害怕他出去被人打，所以我會將武器放在手袋裏去保護他。」

林作笑言男人不壞女人不愛，稱：「我們這類型確實比較受歡迎。我覺得我們某程度也很登對，裕美年紀大了一點，不過無所謂，現在流行姊弟戀。（差一年而已。）也有18個月，打破了我的紀錄。」林作續說：「我們一起快邁入第6年，所以我覺得2025年是很值得觀察的時間，因為七年之癢。如果7年真的分手，你又可以再出歌了，叫《分手快樂》或者《七年之癢》。」

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▲ 裕美與林作日前接受HOY主播王凌燕（右）專訪。

林作擇偶著重智慧

二人又挑戰默契測試，談到初次見面，裕美就說林作很主動：「像變態一樣。」林作補充說：「我那時簽了一間娛樂公司，在公司聚會上以同事身份認識了裕美，當時同場有不同藝人，我見她最漂亮，就走去找她。那晚她拒絕我，我就找她助手，她助手是大概四五十歲的中年婦女。」裕美續說：「他喝醉後一直追著我助手親她，所以我當初是堅決拒絕他。」

林作笑言，當初看中裕美也只是想玩玩，立即被裕美用夾板打頭。林作之後解釋說美貌與智慧他只看智慧：「她公開試分數是差了一些，不是比較差，是極差，但是一個人的真實智慧，不一定在書本上反映出來。我就是一個高分低能的代表，她是一個零分功高能的代表，我欣賞她。」

第一次見面已表白

至於如何表白，林作就說第一次見面已經表白：「我每次見面都會說很想跟對方在一起，結婚、生小孩、成家那些。她其實是我這輩子第二個女朋友，也是我第一個發生關係的對象，所以我也覺得榮幸。」裕美聽罷笑到彎腰。

問到林作做過最令裕美感動的事，裕美說是踩狗屎：「我第一次為什麼會接受他上來我家，因為我的狗有一些病，我不知怎麼辦，那一刻很緊張，然後我打給他，因為他有養狗，他開車飛奔過來，帶我的狗看醫生。他上來時不小心踩在狗屎上，但他一點脾氣都沒有，這一樣我覺得很感動。坦白說他是少爺，但他不介意弄髒，我覺得這個人心底裏很有愛心。」

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