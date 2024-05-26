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顏國樑傳離世終年71歲　早前亮相梁思浩節目講續命經歷

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 小時前

最後更新： 2 小時前

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顏國樑到梁思浩主持的節目《直播靈接觸》任嘉賓。

「陳積」顏國樑逝世！顏國樑在2022年現身TVB台慶自揭患上第三期鱗狀細胞癌導致聲帶失去低音，接受化療及免疫治療。可是，在昨晚（5月25日）因為肺炎引致呼吸急速而離世，終年71歲。

顏國樑生前好友鄧英文經營網上平台《老友鬼鬼》，在今午（5月26日）於社交平台公佈顏國樑死訊，寫道：「我們痛心地宣佈，顏國樑師傅已經離開了我們。永遠懷念你對影視界的貢獻，為我們留下過美好的回憶，衷心感謝你！」另外，鄧英敏向傳媒表示，網上資料一直稱顏國樑出生於1949年，實際是生於1953年才正確。

顏國樑近年備受鱗狀癌折磨，對上一次公開亮相，是與太太霍潔貞到梁思浩主持的靈異節目《直播靈接觸》做嘉賓。梁思浩在節目指，顏國樑在鬼門關徘徊，顏太霍潔貞四出尋找方法希望可為丈夫續命。

抗癌勇士丨顏國樑患鱗狀癌曾昏迷半個月　積少顏太四出奔波為夫「續命」

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今年初曾入院

顏國樑回憶他在年初曾入院並昏迷15日，期間在半醒之中出現幾個片段，其中一個片段是有醫務助理想帶他走。：「到時到候有兩個醫務助理，肥嘟嘟、大媽嗰啲，走埋嚟捉我。」

他續稱：「我唔畀佢捉，我覺得佢唔係善意：『你好曳啊！』，你仲覺得佢係善意？兩個砰砰聲走埋嚟。當時我郁唔到，俾人綁住咗，佢又捉我唔到，打到隻手啲管甩晒，成床血，畀佢鬧：『你好曳啊！你成日郁！』」」不過一切也或都是因病及服藥後的幻覺。

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