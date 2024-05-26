顏國樑逝世丨顏國樑生前對太太關懷備至　生前已簽捐贈信做大體老師貢獻社會

▲ 顏國樑生前最後一次亮相節目，就梁思浩的《直播靈接觸》。

「陳積」顏國樑逝世，終年71歲！顏國樑在2022年現身TVB台慶自揭患第三期鱗狀細胞癌，並接受化療及免疫治療，無奈不敵病魔，在昨晚（5月25日）因肺炎引致呼吸急速而離世。

顏國樑生前好友鄧英文向傳媒表示，網上資料一直稱顏國樑出生於1949年，實際是生於1953年才正確。

顏國樑傳離世終年71歲 早前亮相梁思浩節目講續命經歷

▲ 顏國樑與鄧英文。

至於顏國樑生前最後一次亮相電視節目，是上月底與太太霍潔貞到梁思浩主持的靈異節目《直播靈接觸》做嘉賓。

得知顏國樑逝世此不幸消息，梁思浩在社交平台上載當日錄影《直播靈接觸》時，與顏國樑夫婦的合照，並寫道：

收到沉痛嘅消息 顏太講俾我聽：顏先生昨晚22:30安詳地離開了 顏太太節哀順變 你丈夫好痛錫妳，所以我亦幫佢一個心願，佢要同妳留下一個美好嘅片段同回憶！ 所以嗰日電視台出鏡，佢千叮萬囑我，要將佢太太拍攝得美麗，（因為太太在他心目中永遠都係最靚最溫柔）亦都等你哋兩個喺人生嘅片段裏面有一個最溫馨美好嘅回憶！￼ 顏先生一路走好

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當大體老師貢獻社會

另外，顏國樑生前曾受訪表示，得知自己患癌後，第一時間跟醫生說參與大體老師計劃，稱：「雖然我本身信佛，但同宗教無關，我覺得有意義咪捐囉。」

他坦言生老病死是人必經階段，有感大體老師的計劃有意思，因此決定參與，說︰「起碼走都對社會有用，生前為大家帶來歡樂，死後又可以等啲醫生仔劏落我度，我唔痛啦嘛，好過錯手劏落啲病人度。」

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