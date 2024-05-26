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網絡欺凌｜調查揭2成中學生曾被網絡欺凌　16歲女生被匿名造謠萌輕生念頭

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 10 小時前

最後更新： 7 小時前

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調查揭2成中學生曾被網絡欺凌，16歲女生被匿名造謠萌輕生念頭。（iStock 圖片）

網絡欺凌時有發生。香港路德會社會服務處今日（26日）公布「中學生於網絡欺凌中不同角色的探究」調查結果，發現有2成受訪者曾被網絡欺凌，而欺凌行為定義亦存在分歧，反映有一定受訪者缺乏對網絡欺凌的認知，故而忽視後果及所造成的傷害。

香港路德會社會服務處在今年1月9日至2月9日，透過網上及學校協助收集形式進行問卷調查，訪問777名中學生。調查列舉14項網絡欺凌行為予受訪者作答，頭三位最多人曾經做過的行為包括「將你與他人的私人信息截圖並傳送給第三方或社交媒體」（28.57%）、「轉載或讚好嘲笑、指責、攻擊或侮辱他人 的文章或留言」（26.9%）及「貼文或投稿嘲笑、指責、攻擊或侮辱他人」（26.9%)。惟僅約52.3%受訪者同意屬欺凌行為，不同意者則有平均約36.3%。

調查亦發現，有近21%受害者曾被網絡欺凌，並會產生連鎖感受及身體反應，包括有49.39%感到憤怒、48.15%感到焦慮，以及46.3%感到自卑。

16歲的中四生Apple（化名）表示，曾在學校討論區被匿名惡意造謠攻擊，被指為「綠茶」、「公主病」等，感到相當無奈及無助，其男友更因網上言論與她分手。Apple亦曾想過尋求社工朋友協助，但因身邊沒有相熟社工，又怕朋友因網上言論疏遠她，亦憂慮父母不讓她再上網，令她一度有輕生念頭。

路德會皇后山綜合服務中心主管葉文龍表示，有逾4成半受害者因怕事情「愈搞愈大」，最後選擇默默承受。亦有近4成半受害者怕別人不相信自己、找不到合適的求助對象，又擔憂被進一步欺凌及報復，難以求助。

葉文龍建議，受害者要適時向家長、老師、學校、社工及警方等第三方求助，亦建議旁觀者要主動關心被網絡欺凌的朋友，作出情緒支援，讓受害人不感到孤單。

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