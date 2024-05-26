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高官外訪｜陳茂波親解香港獨特優勢　引述與會者：港府外訪有助釋除誤解

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

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在出席交流會前，財政司司長陳茂波跟廣東省省長王偉中、澳門特別行政區社會文化司司長歐陽瑜，以及法國工商界嘉賓交流會面。（財政司司長網站圖片）

正在法國訪問的財政司司長陳茂波表示，今次出訪有向法國的政商金融領袖重申香港的獨特優勢，包括普通法制度、簡單低稅制等。他又引述有與會者指，港府積極走出來接觸不同界別的朋友十分重要，除了讓他們獲得關於香港更全面的資訊，更直接了解香港在新階段的新發展外，也更好澄清一些誤傳、釋除誤解。

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陳茂波今日發表網綕稱，他利用這次出訪機會，跟當地的商界、金融界、創科界，以及藝術界的人士會面交流，促進合作機會。他指，這次出訪中會面的新舊法國朋友，都對香港的最新發展和大灣區的機遇深感興趣，並認同在複雜的地緣政治格局下，香港只要繼續發揮好上述優勢、抓準定位，仍然機遇處處。

陳茂波續稱，貿發局在歐洲最大型科技初創展覽VivaTech首次設立了展區，有14家具潛力的香港初創企業參展；明年香港會擴大參與VivaTech的規模，同時邀請主辦方積極考慮來港舉辦相關的初創展覽和活動。

陳茂波明日將轉往三藩市，率領特區政府的代表團，與粵、澳代表團一起出席「中美灣區對話」以及「中美地方氣候行動高級別活動」。

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責任編輯：戴朗希

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