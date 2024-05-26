宅男女神丨李芷晴穿露背婚紗派福利　Stephanie：當個為自己做主的女王【多圖】

▲ 李芷晴派福利。

「六合彩女神」李芷晴（Stephanie）出名擁有「天使臉孔、魔鬼身材」成為不少宅男心目中的女神，而她也十分大方，不時在個人社交平台分享靚相益粉絲。

近日不少女藝人就算不是結婚也拍婚紗靚相，趁青春留倩影，而李芷晴日前也在社交平台上載穿大露背婚紗的靚相，寫道：

不要當別人的公主，來當個為自己做主的女王👸🏻

別讓外界的雜音掩蓋你內心的聲音💗

別讓周遭的目光形塑你的模樣🫧

奇怪得理直氣壯，快樂得坦坦蕩蕩。

世界再喧囂，做自己就很好🫶🏻

此充滿仙氣的靚相，令前「昇女郎」李曉欣也留言：「靚到咁得唔得咖」，藝人鍾晴留言：「心動😍」

另外，李芷晴又為花店拍照，更加大騷「事業線」益粉絲。

香港小姐丨李芷晴拍「男人視覺」片超可愛 六合彩女神與A0女神撞樣？

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中大藝術系畢業

其實李芷晴不是只得外表，還相當有藝術修養。她在2014年畢業於香港中文大學新亞書院藝術系，在2015年曾替港鐵公司製作以小學生為對象的桌上遊戲及動畫教材，並於在校期間透過中大文物館開畫展。畢業後，曾當設計師及視覺藝術導師。

2018年，李芷晴參加《香港小姐競選》入行，因為主持《六合彩》攪珠環節被封「六合彩女神」。

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台慶獲獎畫面震撼

她開始受更多人注意，是因為灰2021年於《萬千星輝賀台慶》奪得38萬元大獎，司儀麥美恩（Mayanne）當時興奮上前送上擁抱，令李芷晴的豐滿身材於鏡頭前表露無遺，畫面震撼。

在2022年，李芷晴在《香港小姐再競選》奪得亞軍，並獲得「最佳進步獎」。

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