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垃圾徵費｜消息指垃圾徵費擬再押後且不訂實施日期　屋苑法團主席料有關管理費開支會回撥

社會

發布時間： 8 小時前

最後更新： 5 小時前

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（彭大偉攝）

垃圾徵費未來路向料明日（27日）公佈，消息指當局8月不會如期實施垃圾徵費，亦不會訂立具體的實施日期，但料會交代下一步做法，當局亦考慮向公屋住戶免費派發指定袋。

有不少屋苑早前已加管理費，增幅部分與垃圾徵費有關，如淘大花園1月已調高管理費3.68%，即每月增39元，淘大花園業委會（第二期）主席葉興國早前接受TOPick訪問時亦提到，增幅平均約15至20元是與垃圾徵費相關的支出，其餘是屋苑維修開支等。葉興國今（26日）回應指，管理費的開支由多種因素組成，如通脹、最低工資調整等，垃圾徵費是引起增幅的其中一個因素，若政策不在年內實施，料有關開支會回撥，明年的管理費加幅或可稍為放緩，強調不會收多住戶的管理費。

物業服務公司協會主席潘建良就指，若確實再度押後，法團需商討如何處理相關費用，提到若退款可能涉及較多行政費，或可撥於管理基金，應付未來樓宇保養，或留待措施正式實施時再動用。潘建良又指，政府首次押後後，業界一直對垃圾徵費抱觀望態度，故未有大量購買指定垃圾袋及聘請清潔工，料再度押後對業界影響亦不大。

立法會議員顏汶羽指，個別屋苑的管理及清潔公司應與法團商討如何處理因應垃圾徵費加收的款項，舉例假設清潔公司原預計政策實施後或要增6名人手，便要商討如何扣除有關款項，可以回贈或在下年度扣減。

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