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東張西望何伯丨「新何太」指林作100萬元合作為騙局　網上直播與何伯咀嘴放閃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

TVB《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，「抽水王」林作由原本出10萬元邀合作，加碼至100萬元，結果林作在昨日（5月26日）於個人社交平表示成功打動「新何太」，二人將合作推出課程。

不過，合作消息公布只約一天，在今日已有網上頻道「HK娛聞樂」放出一條聲稱是「新何太」對此事回應的錄音，她指林作所謂「100萬酬金」只是語言「偽術」，投訴：「出場費10萬，根本冇升過」，並指當中條款不能接受。

東張西望何伯丨林作加碼1百萬邀合作　成功打動「新何太」宣布將合作開課程

「新何太」接受網上平台訪問，指林作邀合作是騙局。

林作與「新何太」反面

對於被「新何太」再一次派檸檬林作在今日於個人社交平台發文表示，與「新何太」談判破裂，更表示感十分憤慨。之後更發文指，何太回覆他時「句句甚無禮貌，毫不客氣，仲要反指我騙你？！」同時表示：

一陣公開你錄音。也再次公開我的開班 track record。

這面子是你自己丟的。

我同所有人一樣會追擊你，不會讓你獲得任何名利。

至於「新何太」本來表示在本月29日與何伯齊直播，實行不再益《東張西望》自己賺流量。不過今日搶閘，與何伯一同開直播，而且更應網民要求與何伯錫錫放閃。

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林作 東張西望 網絡熱話 抖音 KOL

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