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車牌拍賣｜運輸署今拍賣350個車牌　有車主以29萬投得心頭好「1999」

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

運輸署今日(26日)拍賣350個車輛登記號碼，車輛登記號碼「1999」售得290,000元，為今日拍賣的最高成交價。其次拍賣得最高成交價的車輛登記號碼為「1920」，得款185,000元。

今天拍賣五大高價車牌*
「1999」 -- $290,000
「 1920」-- $185,000
「 2019」-- $180,000
「 CC 9999」-- $120,000
「 VP 8888」 -- $82,000
* 均屬特殊車輛登記號碼(不得轉讓)

車輛登記號碼拍賣假灣仔香港會議展覽中心舊翼L4樓S421會議室舉行。共售出190個車輛登記號碼，另36個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人。總得款項2,133,000元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。

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運輸署 香港會議展覽中心 拍賣

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