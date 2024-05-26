車牌拍賣｜運輸署今拍賣350個車牌　有車主以29萬投得心頭好「1999」

運輸署今日(26日)拍賣350個車輛登記號碼，車輛登記號碼「1999」售得290,000元，為今日拍賣的最高成交價。其次拍賣得最高成交價的車輛登記號碼為「1920」，得款185,000元。

今天拍賣五大高價車牌*

「1999」 -- $290,000

「 1920」-- $185,000

「 2019」-- $180,000

「 CC 9999」-- $120,000

「 VP 8888」 -- $82,000

* 均屬特殊車輛登記號碼(不得轉讓)

車輛登記號碼拍賣假灣仔香港會議展覽中心舊翼L4樓S421會議室舉行。共售出190個車輛登記號碼，另36個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人。總得款項2,133,000元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。

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