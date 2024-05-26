垃圾徵費｜5個環團去信李家超促勿一拖再拖　8月在除公屋外的政府管理場所實行首階段徵費

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政府明日（27日）在立法會交代垃圾徵費未來路向。消息指，垃圾徵費不會如期8月實施，當局亦不會訂立具體實施時間。5個環團及關注團體，包括思匯政策研究所、綠色力量、綠色和平 、綠惜地球及綠領行動，今（26日）向特首李家超發信指，垃圾徵費是減廢政策的龍頭，除可以加強其他減廢措施的成效，更是移風易俗的社會改革，相比之下，廢物焚化、擴建堆填區和大灣區垃圾處理等方案僅屬末端處理方案，覓地和長遠的運作成本高昂，更未能遏止節節上升的廢物量，因此垃圾徵費不宜束之高閣，促政府把握8月1日的機會，向前踏出一步，假如未能全面落實垃圾徵費，亦應該分階段實施，全面加強社區的準備。

環團建議，政府宜在8月開始的適應期內實行首階段垃圾徵費，地點涵蓋除公屋外的大部份由政府管理的場所，且明確把廢物量在12個月內減少至少一成，並把處所的額外人手開支和管理成本公開予公眾參考。期間環保署應每月向立法會匯報實施進度，確保準備達標。環團亦建議，政府鼓勵及提供指定袋或其他協助，讓更多公營機構，如生產力促進局、機管局等、工商業界、民間機構、屋苑等，在8月自願參與垃圾徵費，同時加強市民商戶參加誘因，藉此找出困難和改善辦法。

環團稱，法例訂明8月1日為垃圾徵費落實日期，隨著徵費實施日接近，不少商業機構、物管、法團已為垃圾徵費作準備，並採取減廢措施，可見徵費對減廢有正面作用，然而政府在推行時顯得猶豫乏力，已有部分業界於是放慢準備，政府在加強配套和執法上必須有明確的實施時間表，並訂立全面實行日期，讓民間作好準備。

環團又指，垃圾徵費旨在透過經濟誘因推動企業和市民減廢，綜觀亞洲已推行垃圾徵費多年的城市，例如台北、首爾等，其廢物管理和減廢成果，均與減廢政策、生產者責任制掛勾，推動生產者責任制屬必不可少，例如訂立過度包裝、延期逾年的膠樽及紙包盒生產者責任制，發展外賣重用餐具借還系統的目標和落實時間表等，為消費者提供源頭減廢的選項，此舉更可讓商界一同源頭減廢，免讓人覺得減廢政策只規管平民家居垃圾，不顧節節上升的工商業廢物量。

環團亦強調，垃圾徵費是牽涉全港市民生活及行為的大型社會改革，政府宜成立跨部門、跨界別的工作組，全面協調垃圾徵費的推行。各部門宜善用接觸民眾的窗口倡導垃圾徵費，如民政事務總署可利用區議會、關愛隊等平台宣傳垃圾徵費，社署和醫管局的外展人員，亦可協助有需要人士，主動疏理徵費在社區推行時的困難。業主立案法團開會討論垃圾徵費時，民政署應主動派員參與，協助業主制訂合適的方案。教育局應在學校特設活動，讓學生掌握減廢回收，以支持垃圾徵費。

環團也指出，政府的宣傳重點應放在「惜物減廢」上，避免在罰則和收費上著墨過多，並且明確提出在生活上可行的減廢做法，鼓勵大眾參與減廢運動，而非以責難和懲罰方式向民間施壓，當局也宜就垃圾徵費成立反應小組，及時澄清坊間的誤解。環團亦認為，當局在過去1年推動廚餘回收的工作上表現不俗，惟與市民期望仍有距離，如「綠綠收」方面，網絡目前暫時只服務9區，宜及早擴充至全港；善用房屋署屋邨的閒置空間，在每個公營出租屋邨裏加設綠在區區或智能回收櫃，並且盡快容許市民利用綠綠賞分數換取指定垃圾袋。

此外，環團稱，垃圾站設計簡陋，欠缺回收設施，工作環境惡劣，問題已持續多時，促當局趁著垃圾徵費的契機，改善工友的工作環境及待遇，並改變垃圾站只作垃圾轉運、不設資源回收的設計缺陷。政府亦須向清潔工友提供廣泛的教育支援，替他們釐清權責，避免他們在工作期間誤墮法網，向他們提供簡便的違規舉報方法，如手機程式，和執法支援，免致前線人員當成把關者。

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