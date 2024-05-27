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不敵癌魔｜服務乘客近67年　全球最資深空姐乳癌病逝　享年88歲

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 11 小時前

最後更新： 11 小時前

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服務乘客近67年，全球最資深空姐乳癌病逝。

【乳腺癌/乳癌/空姐/退休/離世/健力士世界紀錄】全球資歷最深空姐Bette Nash，於美國航空（America Airlines）服勤將近67年，2022年更獲健力士世界紀錄認證至今無人能破，惟不久前確診罹患乳腺癌並於本月17日去世，享壽88歲。

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綜合外媒報道，美國航空周六（25日）於官方Facebook專頁發表公告，哀悼Bette Nash離世，指其於 1957 年加入美國航空的前身「美國東方航空（Eastern Air Lines）」任職空姐，至今將近67年，不久前更創下健力士世界紀錄，是「美國航空乃至整個產業的傳奇人物，激勵著一代又一代的空服員。」

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報道表示，Bette Nash 過去主要負責往返華盛頓、紐約與波士頓的短程航班，以便每晚回家照顧罹患唐氏綜合症兒子。惟早前她求醫發現自己罹患乳腺癌，最終於今月17日於安寧治療中離世，享年88歲，而Bette Nash離世時尚未退休，因此仍屬美國航空員工。

美國航空高級客服副總裁Brady Byrnes亦讚Bette Nash過去工作表現優秀：「機智敏捷、平易近人，懷有服務他人的熱誠，是整個航空業界的模範。」

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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