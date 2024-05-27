東張西望何伯丨何伯後頸離奇腫起　身體出現問題惹關注

▲ 何伯身體出問題？

TVB節目《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，網民為了了解他們的一舉一動，更設立群組分享二人的消息，他們簡直成為網絡紅人。

東張西望何伯丨「新何太」指林作100萬元合作為騙局 網上直播與何伯咀嘴放閃

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突然直播錫錫放閃

「新何太」本來表示在本月29日與何伯一起開直播，實行不再益《東張西望》自己賺流量。不過昨日（26日）搶閘，與何伯一同開直播，而且更應網民要求與何伯錫錫放閃，果然恩愛至極。

之後，「新何太」更在直播中更表示：「我一早想同老公生個BB㗎喇。」何太之後還自豪說：「佢啊，一晚五次㗎！哈。」

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何伯後頸離奇腫起

不過有眼利網民在二人親吻照片中發現何伯的後頸離奇腫起，更問：「呢舊咩嚟？」

而且，甚至有網民「醫生上身」指後頸的是：「富貴枕」、「腫瘤」等，更有人指是「頭頸癌」，認真令人擔心。

但有網民指或者有機會是濾鏡的問題，因為始終何伯入鏡後就十分模糊，無論怎樣都好，大家都叫何伯做檢查穩陣些。



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