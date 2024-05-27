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婚宴文化｜參加香港中式婚宴逐道分菜　內地男大呻食不飽：每人一口的程度

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 11 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

參加香港中式婚宴逐道分菜，內地男大呻食不飽：每人一口的程度。

不少港式婚宴都會有侍應分菜，然而有內地網民近日卻在社交平台發文，大呻分菜後每碟只有「每人一口」，直言「吃都吃不飽」，帖文引起網民熱論。

有內地網民在小紅書以「壞予，要不說香港中西結合呢」為題發文，並分享近日在香港參加婚宴的經歷，從事主上傳的照片可見，他參加的是中式婚宴，並提供乳豬、鮑魚、蒸魚、發財瑤柱脯等，並有侍應逐道分菜，分給一眾賓客。

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食物份量只有每人一口

然而，這令事主感到驚訝，他形容份量是「每人一口的程度」，魚肉只有少少一口，他坦言「確實是比較高的利用率，浪費感覺會少一點」，但就呻自己「吃都吃不飽」，慨嘆「中式和西式的結合原來是這樣！」他又指，如果碟上食物沒吃完，侍應就不會收碟子，然後再上下一道菜，導致整張枱都是碗碟。

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網民撐分菜

不少網民都認為，疫情過後，分餐制更乾淨衛生，而且能避免夾菜時出現互相禮讓的尷尬情況，「之前跟一群不認識的人吃飯，坐我旁邊的用筷子把菜都夾起來了，竟然又放下去了」、「同一桌基本上有一半都不認識，這樣分餐更乾淨」。

另有網民則指，分餐街是酒店無奈之下的方法，有些客人活動時間太長，導致宴會入席時間延遲，為免延誤職員下班時間，採用分餐就可以快速收拾碗碟。另有人指內地部分酒店和酒樓都採用這種方法，方便員工分餐及快速收拾碗碟。不過，都有少數網民認為分餐制不環保，而且很麻煩，「胃口小的吃不下，胃口大的吃不飽」。

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