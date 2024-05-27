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全球首宗︱豬肝成功移植人體　7旬肝癌翁術後無排斥　7天可落床走動【附肝癌９大成因】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

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【全球首宗/活體人異種肝移植/豬肝移植人體/肝癌】全球首宗！安徽醫科大學第一附屬醫院於日前公佈成功完成全球首宗活體人異種肝移植手術，成功把轉基因豬肝臟移植到了一位肝癌男病人身上。術後7天患者已經可以自行下床自由走動，肝功能等多項指標恢復正常。

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綜合內媒報道，安徽一名71歲男病人患有右葉巨大肝癌，因介入等治療無效，隨時可能出現破裂的情況下，基於同情及無傷害緊急的原則，院方決定為患者進行活體人異種肝移植手術，事前獲得其家屬同意。經過院方與多方研究評估，手術在本月17日在在安徽醫科大學第一附屬醫院進行，並由安徽醫科大學第一附屬醫院孫倍成教授團隊和雲南農業大學魏紅江教授團隊合作。

手術團隊先將患者右肝的腫瘤切除，隨後證實剩餘的左肝無法滿足患者的肝功能，再將514克重的10基因編輯豬（11月齡，體重32kg，雄性）的肝臟移植到患者的右側肝窩內。豬肝植入後，立刻分泌膽汁，手術成功。

移植後肝臟正常運作 患者可下床活動

術後7天，患者沒有出現超急性和急性排斥反應，凝血系統亦沒有障礙，其肝功能已經恢復正常，移植豬肝每天分泌200毫升左右的金黃色膽汁，亦可下床走動。經過多番檢查，證實移植豬肝臟肝動脈、門靜脈、肝靜脈血流完全正常。

據了解，是次肝源是從雲南農業大學雲南省小型豬基因編輯與異種器官移植重點實驗室獲取，據悉，最新的10基因編輯豬可以有效避免異種器官移植的超急性及急性排斥反應、凝血功能障礙等。

該手術是世界首例活體人的異種肝移植手術，也是全球第五例活體人的異種器官移植手術，先後已有2宗心臟和2宗腎臟的豬到人的活體移植，目前還有1宗腎臟移植患者健在。

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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