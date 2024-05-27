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虐兒案｜汽水沖奶粉致4歲女滿口爛牙患糖尿腦死　美狠母重囚9年

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

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美國一名4歲女童被母親長期用激浪（Mountain Dew）碳酸飲料加入奶粉中餵食，導致糖尿病酮酸中毒死亡。（網上圖片）

新手爸媽都是由零學起，但常識是不可或缺的。美國俄亥俄州一名母親長期用含糖的激浪（Mountain Dew）碳酸飲料加入奶粉中，一直餵給她只有4歲的女兒，導致女兒因糖尿病酮酸中毒死亡，該名母親日前被判處至少入獄9年。

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綜合外媒報道指，該名41歲女子班克斯（Tamara Banks）在2022年3月，發現女兒霍布（Karmity Hoeb）已連續數天出現健康問題卻未有理會，直到她臉色發青、停止呼吸後才報警求助，但女童送院後即被判斷腦死亡，最終在醫院去世。

驗屍報告披露，霍布死因是糖尿病酮酸血症（Diabetic Ketoacidosis，DKA）。DKA是一種可致命的糖尿病併發症，患者可能出現嘔吐、腹痛、呼吸急速、排尿量增加、全身乏力、神智不清等，嚴重時或會昏迷，甚至死亡。

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女童死前牙齒全部蛀爛

檢察官表示，霍布在出生後4年一直遭受忽視和虐待，沒有得到適當的營養和照顧，死前全部牙齒已經蛀爛。調查中發現，班克斯每次用來20盎司（約600毫升）激浪汽水沖奶粉，共含77克糖，而幼童每天的糖攝取量應少於24克。

令人心寒的是，班克斯的大兒子亦在4歲那年，因為糖尿病而昏迷，但她並未意識到糖尿病對兒童的風險，她只為了個人健康問題去配藥、請醫生上門看病，忽視孩子的身體健康。她坐著輪椅出庭，聲稱「我以為我在照顧她」。

班克斯在今年3月承認犯下過失導致他人死亡罪名，法官日前宣判她9年至13.5年有期徒刑，即至少須坐牢滿9年才能假釋，至於女童53歲的父親也承認同樣罪名，將於下月宣判刑期。

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