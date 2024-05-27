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老頑童丨秦煌稱為長女代還300萬欠債　陷經濟困難問好友借錢應急

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

秦煌稱為長女代還300萬欠債！

今年3月，76歲的資深演員「老頑童」秦煌於入住的酒店兩度跌倒，後來被送往醫院救治。現時秦煌已在護老院內居住，不用經歷以往營養不良的情況。

秦煌日前親自向媒體披露近況，自揭現時陷經濟困難，實在令人痛心。

秦煌入院丨「老頑童」秦煌跌倒最新情況曝光 　獲子女往醫院探病

秦煌為長女代還300萬

秦煌與四名仔女關係疏離，近年在日常生活已難自理，但仍堅持不向子女救助。秦煌好友林偉早前稱希望秦家仔女看到報導後，可以前往醫院探望爸爸。

他自爆曾為長女還債300萬，並稱為長女還債而賣掉香港的屋。他續指後來已找不到長女，對方申請破產後失蹤，就連其他子女也找不到她。

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秦煌陷經濟困難

新冠肺炎疫情來襲，秦煌沒有工作，同時積蓄也花光，他現時也只可靠僅餘綜援作零用錢，護老院費用、支出同樣靠著綜援，也沒錢還卡數。

他更要向前來探望的好友林偉借錢應急，林偉身上只有1500元，也借出1000元予秦煌，相當有情有義！

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