老頑童丨秦煌稱為長女代還300萬欠債　陷經濟困難問好友借錢應急

▲ 秦煌稱為長女代還300萬欠債！

今年3月，76歲的資深演員「老頑童」秦煌於入住的酒店兩度跌倒，後來被送往醫院救治。現時秦煌已在護老院內居住，不用經歷以往營養不良的情況。

秦煌日前親自向媒體披露近況，自揭現時陷經濟困難，實在令人痛心。

秦煌入院丨「老頑童」秦煌跌倒最新情況曝光 獲子女往醫院探病

秦煌為長女代還300萬

秦煌與四名仔女關係疏離，近年在日常生活已難自理，但仍堅持不向子女救助。秦煌好友林偉早前稱希望秦家仔女看到報導後，可以前往醫院探望爸爸。

他自爆曾為長女還債300萬，並稱為長女還債而賣掉香港的屋。他續指後來已找不到長女，對方申請破產後失蹤，就連其他子女也找不到她。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

秦煌陷經濟困難

新冠肺炎疫情來襲，秦煌沒有工作，同時積蓄也花光，他現時也只可靠僅餘綜援作零用錢，護老院費用、支出同樣靠著綜援，也沒錢還卡數。

他更要向前來探望的好友林偉借錢應急，林偉身上只有1500元，也借出1000元予秦煌，相當有情有義！

最新影片推介：陳浩民專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5