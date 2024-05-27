廁所文化｜內地客呻香港廁所3大離奇文化　自製香港洗手間指南

▲ 內地客呻香港廁所好難搵。

人有三急，附近搵唔到廁所的確頭痕！近日，有內地來港遊客在社交平台大呻香港廁所好難搵，就算被你好彩搵到，不是被上鎖就是要向餐廳借鎖匙，奇怪的文化難以招架。因此，內地網民分享了2大廁所APP，更自製香港洗手間指南供遊港旅客收藏備用。

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香港廁所3大奇怪文化

近日有內地網民於社交平台小紅書呻訴在港難搵廁所，如大廈、小商場、茶餐廳等廁所都是上鎖，也不會免費借給顧客，全部都需要經人家同意才能借出鎖匙，亦有客人週末在港島忽然想上廁所，幾經辛苦才看到了，一推門居然打不開被鎖上，令他非常著急。另外，最奇怪就是香港廁所有營運時間限制，每天只在固定時間內才開門，實在太不方面了，尤其特別是帶小朋友出行，又指來港旅遊都不敢喝太多飲料。

▲ 廁所不外借。



自製香港廁所指南

有見及此，內地網民分享了2大本地APP，及自製香港廁所指南，而且有條理地整合港九旅遊熱門地點︰深水埗、旺角、灣仔、上環等，幫助大家遊香港時方便找到廁所，非常細心。

▲ 廁所有時間限制。

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香港廁所指南之上環篇

林士街多層停車場

文娛中心

元創方PMQ

磅巷公廁

西營盤地鐵站廁所

香港廁所指南之旺角篇

朗豪坊

The Forest

T.O.P. Shopping Mall

兆萬商場

MOKO新世纪廣場



香港廁所指南之灣仔篇

新鴻基中心

利東街(喜帖街)

太古廣場3座

伊利沙伯體育館

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