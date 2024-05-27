  • 29°C
香港時間 : 2024527日 (Mon) 21:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望何伯丨何太開直播疑賺逾萬元課金　豪言可將老公積蓄滾大變50億

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

「新何太」話將何伯啲錢變50億。

TVB節目《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，早前「新何太」被揭發有抖音賬戶後，有個多月未有更新後的她，近日終於再有新片，日前更突然玩直播，高峰時期有數千人一同觀看，真的不輸蝕其他網絡紅人。

片中可見，她並非在家，與何伯一同外出用膳，期間她透露過多一、兩次直播後就會帶貨，似乎勢要做網紅搵真銀。

東張西望何伯丨何伯後頸離奇腫起　身體出現問題惹關注

最新影片推介：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

聲稱對老公不離不棄

「新何太」又透露《東張西望》星期二（28日）會再度播出她與何伯的訪問，至於有網民留言指她有450萬就會走，她即向何伯表達愛意：「點解會走呢？就算我老公窮到燶，我都會伴佢一世㗎！你明唔明呀？」

點擊圖片放大
+6
+5

豪言將450萬變50億

何太還指若果拿到100萬做生意，必定幫其老公的家業愈做愈大，若老公何伯成功取回450萬，她還豪言能滾大到50億：「交畀我去打理嘅話，我肯定好努力，將450萬變成4,500萬，變成5億，變成50個億都有，我個目標係要搵夠1萬億㗎！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望何伯｜《東張》何伯紅到做功課題目　學生要用英文形容新何太湯水
10:15 2024/05/24
東張西望何伯｜《東張》何伯紅到做功課題目　學生要用英文形容新何太湯水
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
14:23 2024/05/24
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
東張西望何伯丨梁敏巧被網民惡搞改圖讚夠創意　東張女神請教「新何太」煲湯竅門
16:20 2024/05/25
東張西望何伯丨梁敏巧被網民惡搞改圖讚夠創意　東張女神請教「新何太」煲湯竅門
東張西望何伯丨林作加碼1百萬邀合作　成功打動「新何太」宣布將合作開課程
18:15 2024/05/25
東張西望何伯丨林作加碼1百萬邀合作　成功打動「新何太」宣布將合作開課程
東張西望何伯丨「新何太」指林作100萬元合作為騙局　網上直播與何伯咀嘴放閃
18:03 2024/05/26
東張西望何伯丨「新何太」指林作100萬元合作為騙局　網上直播與何伯咀嘴放閃
東張西望何伯丨何伯後頸離奇腫起　身體出現問題惹關注
今日 10:09
東張西望何伯丨何伯後頸離奇腫起　身體出現問題惹關注

你可能感興趣

東張西望何伯｜《東張》何伯紅到做功課題目　學生要用英文形容新何太湯水
10:15 2024/05/24
東張西望何伯｜《東張》何伯紅到做功課題目　學生要用英文形容新何太湯水
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
14:23 2024/05/24
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
東張西望何伯丨梁敏巧被網民惡搞改圖讚夠創意　東張女神請教「新何太」煲湯竅門
16:20 2024/05/25
東張西望何伯丨梁敏巧被網民惡搞改圖讚夠創意　東張女神請教「新何太」煲湯竅門
娛樂人物職業 東張西望 KOL 網絡熱話 活動及節目

最高瀏覽

癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因