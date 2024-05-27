東張西望何伯丨何太開直播疑賺逾萬元課金　豪言可將老公積蓄滾大變50億

▲ 「新何太」話將何伯啲錢變50億。

TVB節目《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，早前「新何太」被揭發有抖音賬戶後，有個多月未有更新後的她，近日終於再有新片，日前更突然玩直播，高峰時期有數千人一同觀看，真的不輸蝕其他網絡紅人。

片中可見，她並非在家，與何伯一同外出用膳，期間她透露過多一、兩次直播後就會帶貨，似乎勢要做網紅搵真銀。

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聲稱對老公不離不棄

「新何太」又透露《東張西望》星期二（28日）會再度播出她與何伯的訪問，至於有網民留言指她有450萬就會走，她即向何伯表達愛意：「點解會走呢？就算我老公窮到燶，我都會伴佢一世㗎！你明唔明呀？」

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豪言將450萬變50億

何太還指若果拿到100萬做生意，必定幫其老公的家業愈做愈大，若老公何伯成功取回450萬，她還豪言能滾大到50億：「交畀我去打理嘅話，我肯定好努力，將450萬變成4,500萬，變成5億，變成50個億都有，我個目標係要搵夠1萬億㗎！」

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