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婚前分手｜同居男友似「巨嬰」只愛打機　港女提議夾份買樓箍煲結局悲哀

家事百科

發布時間： 10 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《香港愛情故事》劇照

他倆相識十載，同居五年，別人眼中是「打風都打唔甩」的一對，卻藏着暗湧。

女的時常低喃：「我想要一個可以依靠嘅男人，但佢就似足一個要我湊嘅巨嬰！」

男的起居飲食，家裏的大小事項，都是由她獨自扛上。男友下班回家就會隨即跟友人打機，都三十歲了，仍天天打個不休，晚晚都要她發火罵，他才肯捨得放下game上床睡覺。

好不容易等到周末，以為可以偕男友出外跑跑，看場電影或吃餐好東西，誰知男友一早就獨自跑了，說要跟友人打高球。臨出門時還不忘嗆她一句：「我哋兩個對足一星期，周末都應該透吓氣啦！」

他們也曾愛得熾熱，性生活甜蜜滿足，不曉得纏綿關係是否有賞味期限的，時限過期了，大家都像交功課，更漸漸像忘記了那回事呢！

湊得輕鬆啲
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女人是特別需要安全感的，為了積極鞏固這段感情，女的決定雙方夾錢買層樓。兩年前他們購下的樓花快要上會了，卻萬萬也料不到男方會於這個關鍵時候反口。

男的嘰咕：「世界上所有女人都係出色嘅演員！」

他呻說女友在別人眼前是個善解人意、溫柔嫻熟的好女子，即使是他的母親也認定她是好新抱。但其實在家裏，她卻是專橫、霸道得厲害，終日對她惡騰騰兇巴巴的管這樣那樣，甚麼都不准！不可以！跟友人打機打波是罪、買figures逗自己開心嘛，是病態喎！想換車嗎？更是想也莫想！

他說本來都容忍甚麼都依她，她卻忽然要買層樓，當年他已反對她又不肯聽，現在樓價已跌了兩成，他是怎樣也不能孭上這個黑鑊的。

最後，他倆決定分手，層樓則要撻訂收場。

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撰文 : 鄧藹霖

兩性關係 夫妻之道 分手 同居 撻訂

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