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【東張西望】火險唔只保火災　火險保障範圍差唔多　專家話 投錯保30年蝕15萬！

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發布時間： 2024/05/28 12:00

最後更新： 2024/05/28 12:17

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

火險價錢「可大可小」，價格差距高達9成。先格後買，30年隨時可以慳15萬。 意外意外，意料之外！家居意外難以預防，尤其是火警，隨時一發不可收拾！

東張西望近日就有關於火險同火警意外嘅專題，他們更特意訪問 OneDegree副行政總裁周美華。周美華表示，火警一旦發生就會影響到物業結構，而且維修費用高昂，所以火險可以給予保障，她解釋：「火險是保障樓宇結構包括天花、牆身、原裝地板等。如果因為天災如水災、颱風和火災、煤氣爆炸、雷擊這類型意外而導致的物業結構損毀，都包括在火險保障範圍內。」 

OneDegree副行政總裁周美華表示，火險是保障樓宇結構，因天災如火災和水災而引致的損毀都會列入保障範圍。

火險保費條數點樣計？

火險就算於唔同保險公司購買，其實保障範圍都係差不多，火險的保費是跟按揭貸款額直接掛勾，例如物業按揭額為$4,500,000，以0.15%保費率計算，即$4,500,000 x 0.15%，每年保費為$6,750。

火險保費會因應按揭貸款額而有所不同，現時坊間就有保險公司收取高達0.15%的保費率。

非買不可的保障

周美華表示，無論是新業主或者已完成樓宇貸款供款，業主同樣需要為住宅購買火險，即使不幸遇上意外而令到物業結構出現問題，都可得到應得的保障，而且，只要向銀行承造按揭就一定要購買火險，不過就唔需要跟銀行指定嘅保險公司購買。

無論是首次置業又或者已經完成樓宇貸款供款，都一定要買火險，以獲得最佳保障。

先格後買 隨時慳90%保費

她補充道，一般人都在銀行承造按揭時向銀行購買火險，但銀行營運守則曾經出過指引，不能要求按揭客戶跟銀行或指定的保險公司購買火險。現時市場上也有很多不同的虛擬和傳統保險公司可供選擇，而且保費相距甚大，「其實坊間有很多保險公司都有提供火險，而且保費可以好平。」

例如有網上虛擬保險公司，首年保費率只需0.034%，相比坊間的傳統保險公司最高收取0.15%的保險公司，也可以慳高達90%。換句話說，以$4,500,000的物業按揭為例，如果供款期為30年，一共就節省了近$15萬！所以，奉勸各位業主，買火險之前，先上網格價做比較，才可以挑選一份最抵又合適的火險。

市面的傳統保險公司保費率高達0.15%，但網上虛擬保險公司保障範圍都係差不多，最平首年更只需0.034%，慎選保險公司，年中可以節省不少！

《東張西望》的主持廖倬竩還訪問途人有沒有買火險，途人表示自己都有買火險，而另一途人也知道火災會破壞單位，如嚴重至結構受損毀，重整都要幾廿萬！」

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