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對抗失眠︱常吃6類食物易墮失眠陷阱　營養師建議飯後最佳入睡時間

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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常吃6類食物易墮失眠陷阱，營養師建議飯後最佳入睡時間。

【失眠/睡眠地雷/失眠食物/咖啡因/甜品/酒精/蔬菜/入睡時間】睡前吃6類食物很可能會令人睡不著！有營養師指出，生活中常見的6類食物，若在睡前進食可能在腦部神經、腸胃等方面造成干擾，導致睡眠品質不佳；她建議飯後最好超過1個時間段再躺下，較不會影響睡眠。

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Healthy Life︱壓力爆煲濕疹大爆發　全身潰爛含膿一度欲輕生　90後女生教和諧粉彩學慢活

台灣「好食課」營養師李宜樺在Instagram專頁指出，會影響睡眠的食物除了常見的咖啡因，還包括例如吃高脂、辛辣、高升糖指數食物、飲酒，甚至吃被認為超健康的蔬菜類，也會因容易造成腸胃脹氣而使人睡不著！

點擊大圖查看6類「睡眠地雷」食物

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此外，部分睡眠問題也可能因受到疾病影響，例如胃酸倒流、肝炎等。李宜樺建議，尤其是可能因睡前進食了酒精、薄荷、咖啡因、酸辣、高脂食物，導致胃酸倒流的人士，未來最好避開這些食物；並宜在飯後2至3小時再躺下入睡，較不會因腸胃不適影響睡眠。

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