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婚後事丨太太每晚講芝麻綠豆事疲勞轟炸？ 研究分析男女說話腦部狀態大不同

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發布時間： 10 小時前

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《下流上車族》劇照

一、為何一回家，太太總愛喋喋不休地把當日發生的事重頭給他說一遍？

二、為何不問他究竟想不想聽？

三、為何芝麻綠豆的事都值得講？

四、為何芝麻綠豆事的細節都要講得一清二楚？

五、為何有些事重複地講還津津樂道？

六、為何每日不停地講仍不覺累？

男友人拋出以上六大問題給我，他狀甚懊惱，而我聽後卻忍不住大笑，想起台灣漫畫家朱德庸一句話：「男人沒有女人就沒有樂趣，有了女人就沒有生趣。」

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總認為，男女性其實是兩種不同的品種，由生理到腦結構都大不同，故勿以為大家都是人類就假設「你應該懂我」。有研究顯示，男性每日說話平均只有七千字。但女性呢？每日平均起碼講兩萬字。怪不得坊間普遍觀感是女性的話很多，實則是有根據的。

有腦科學研究男女說話時的腦部狀態，結果發現當男性說話時，只有左上方的腦部活躍，但女性說話時，腦部左右兩邊都變得活躍。腦部左邊掌管語言和邏輯，右邊則是情緒。當女性說話時，她會把自己的情緒用語言方式表達；但男性說話時，可以不混集情緒，把事件、目的、結果、解決方法說出來便是，語言的功能對男性來說，就是如此，故他們不會日日需要「傾偈」或「傾心事」。

兩夫婦最常見的日常問題是，丈夫工作時早已把那每日七千字的quota說完，回家只想靜下、休息下、叉下電。但他的太太呢？儲足成日的那兩萬字，就是等丈夫甫進家門時，如缺堤般澎湃湧出，而且還要在丈夫晚上回家和睡覺之前那三、四個小時濃縮地講完，當中還期望丈夫熱切和投入、適時做出她認為適當的反應，其實有否想過，工作了一天的丈夫心裏可能在想，阿邊個同邊個講過甚麼東西、做過甚麼，究竟關我乜事？日日如此，其實也是疲勞轟炸的一種。

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撰文 : 利嘉敏 攻關女子

家庭教育 夫妻之道 婚後事

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