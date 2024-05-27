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戒煙月｜衞生署首推中醫戒煙耳穴貼試用計劃　協助市民減輕煙癮及不適

社會

發布時間： 9 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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衞生署控煙酒辦公室推出「六月．戒煙月」活動。（衞生署圖片）

下月為「六月．戒煙月」，衛生署首次推出免費中醫戒煙耳穴貼試用計劃，市民可在全港逾40間中醫診所或逾30輛流動醫療車，經評估後接受註冊中醫師的治療服務，並領取「王不留行籽壓丸貼」敷於耳穴表面以刺激穴位，協助戒煙。

將「王不留行籽壓丸貼」敷於耳穴表面，每一至兩小時按壓1次，每次維持3分鐘，有助刺激穴位，令大腦分泌肽類物質代替尼古丁，減輕煙癮及失眠等退癮徵狀及不適；市民可每兩日更換耳穴貼，左右耳每次輪流貼上。戒煙人士亦可隨時或於試用中醫戒煙耳穴貼兩周後，參加免費中醫針灸戒煙計劃。

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另外，衞生署會繼續透過全港逾250間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心和地區康健站，向有吸煙習慣的人士免費提供1周戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝，以紓緩退癮症狀，增加戒煙成功率。

如戒煙人士試用中醫戒煙耳穴貼或戒煙藥物後，決定接受戒煙治療，可預約戒煙診所、地區康健中心或地區康健站的免費戒煙服務繼續跟進；戒煙人士亦可參與「寄住戒計劃」，經郵遞獲得免費戒煙藥物及電話跟進。

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