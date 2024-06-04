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漢堡扒食譜｜簡易還原日本人氣「挽肉と米」漢堡扒　爆汁秘訣係冷藏半小時【附影片】

家事百科

撰文： 黃諾韶

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

在家還原製作簡易版日本人氣漢堡扒食譜，分享好吃爆汁秘訣和小貼士。

【TOPick開飯喇/媽媽開飯/親子食譜/漢堡扒食譜/煎漢堡扒/挽肉と米/入廚貼士】漢堡扒是簡易又熱門的菜式之一，最近人氣急升的「挽肉と米」，令漢堡扒風潮再度燃起。不過餐廳每日預約名額有限，小編都遲遲未能一試。趁攞籌預約之際，不如試一下在家還原製作簡易版漢堡扒食譜，同時分享爆汁秘訣和小貼士，一切開就流出滿滿的肉汁，賣相相當吸引，即刻去片！

最新影片推介：

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大家不妨在家一試，還原製作簡易版漢堡扒食譜。（曾嘉文攝）

漢堡扒食譜｜好吃爆汁關鍵點

將漢堡扒放在白飯上，讓其充分吸收肉汁，配上蛋黃，淋上香濃的蔥油醬，簡直令人垂涎欲滴。漢堡扒好吃、爆汁有以下3個關鍵點：

1. 來回拍打漢堡扒

用左右手把肉來回拋來拋去，目的是透過拍打，排走漢堡扒內的空氣，令肉質更結實，煎時防止破裂。

2. 煎前肉扒冷藏30分鐘

冷藏30分鐘，可收緊肉的纖維，，防止肉汁流失。原本因為人體手溫會溶化的牛肉的脂肪，而這些脂肪是鎖起肉汁的關鍵。放於雪櫃冷藏可以凝固脂肪，防止肉汁流失。以及避免手部的體溫讓漢堡扒變軟，馬上煎就會很容易散開。

3. 開始烘烤時，請先將平底鑊加熱

如果平底鑊未受熱均勻，放入漢堡扒時，接近蒸熟的狀態，水分就會從漢堡中散發出來，導致漢堡變乾。

漢堡扒食譜｜材料

製作漢堡扒的材料。（曾嘉文攝）

  • 漢堡扒
需時：約1小時
難度：2
材料分量
碎牛肉400克
洋葱半個（切蓉）
雞蛋1隻
麵包糠20克
牛奶40克
1茶匙
黑椒適量
肉荳蔻（如有）適量
點擊圖片放大
+8
+7

漢堡扒食譜｜做法：

1. 將洋蔥切碎，在鑊中倒油，加入洋蔥炒至變軟，取出待涼。

2. 將牛奶加入麵包糠中，攪拌均勻，放入雪櫃冷藏。

3. 將鹽、 黑椒、肉荳蔻與碎牛肉攪拌均勻。

4. 再混合（2）、雞蛋、洋蔥碎，用筷子攪拌至黏身

5. 把漢堡肉分成六份，每份約100克，

6. 手上抹上油，稍微用力拋來拋去10次左右，排除空氣，搓成橢圓形。

7. 搓成橢圓形，放置雪櫃冷藏30分鐘。

點擊圖片放大
+2

煎漢堡扒

8. 下油燒熱鑊，中火煎2分鐘，翻轉面轉小火再煎1分鐘。

9. 蓋上蓋子煎5分鐘，再關火焗1分鐘。

10. 漢堡就完成了！

漢堡扒食譜｜製作醬汁及蔥油醬

製作漢堡扒醬汁材料。（曾嘉文攝）

  • 醬汁
分量
40 毫升
味醂、番茄醬、喼汁每份2湯匙
  • 蔥油醬
 
蔥花250克
油 150 毫升
1湯匙

醬汁做法：

  • 原鑊加入味醂，連剩餘的肉汁煮。加入番茄醬和喼汁，快速混合即可完成。

蔥油醬做法：

  • 下油炒香下蔥白，待蔥白變軟，落蔥及鹽，關火拌勻即成。

肉汁和牛肉香滲入白飯，相當吸引。（曾嘉文攝）

【小貼士】

1. 加肉豆蔻可去除羶味。

2. 如果用上坑紋鐵鑊來煎，也可以更接近炭烤風味。

3. 在漢堡扒中間壓個凹位，防止中心的肉膨脹變厚，有機會難熟。

4. 首先以中火加熱，煎至兩面表面硬化。蒸的時候要用小火，不然火太大會膨脹爆裂。

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