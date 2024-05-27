  • 29°C
香港時間 : 2024527日 (Mon) 21:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗黑錢｜警搗洗黑錢集團拘20男女　招外傭助罪犯開戶口涉款逾千萬

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 9 小時前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案。（曾秋文攝）

警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案。東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團，利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口。至日前（25日）警方採取拘捕行動，拘捕20人，包括6名本地男子和14名印尼籍女子，分別為29至63歲，報稱裝修工人、清潔工、家庭傭工和無業，部分人有黑社會背景，相信該犯罪集團背後有黑社會操縱，涉嫌「串謀洗黑錢」罪，開設最少17個銀行戶口，清洗約1000萬元的犯罪得益。調查顯示涉及39宗詐騙案，損失約540萬元。行動中檢獲銀行卡、手機、電話卡和記載戶口資料的記事冊。

東九龍總區重案組總督察蘇志兵表示，留意到傀儡戶口持有人除本地人士外，亦有非華裔人士，包括外籍家庭傭工。犯罪集團有人誘使外傭開傀儡戶口，在2024年首季涉及詐騙和洗黑錢案的外傭比2023年有輕微上升。

湊得輕鬆啲
親子外遊｜帶BB去旅行擔心水土不服　營養師教飲食貼士+必備行李清單

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

交通意外｜粉嶺公路中貨失控撞壆　司機腳骨裂送院救治
今日 09:28
交通意外｜粉嶺公路中貨失控撞壆　司機腳骨裂送院救治
暈倒不治｜屯門37歲男家中暈倒　妻子急報案惜搶救不治
今日 10:51
暈倒不治｜屯門37歲男家中暈倒　妻子急報案惜搶救不治
多啦A夢展｜大會宣布延長展期一周　次輪門票今早11時開賣
今日 11:06
多啦A夢展｜大會宣布延長展期一周　次輪門票今早11時開賣
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
今日 17:40
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南

你可能感興趣

交通意外｜粉嶺公路中貨失控撞壆　司機腳骨裂送院救治
今日 09:28
交通意外｜粉嶺公路中貨失控撞壆　司機腳骨裂送院救治
暈倒不治｜屯門37歲男家中暈倒　妻子急報案惜搶救不治
今日 10:51
暈倒不治｜屯門37歲男家中暈倒　妻子急報案惜搶救不治
多啦A夢展｜大會宣布延長展期一周　次輪門票今早11時開賣
今日 11:06
多啦A夢展｜大會宣布延長展期一周　次輪門票今早11時開賣
罪案 洗黑錢 黑社會 外傭 印尼 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因