洗黑錢｜警搗洗黑錢集團拘20男女　招外傭助罪犯開戶口涉款逾千萬

▲ 警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案。（曾秋文攝）

警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案。東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團，利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口。至日前（25日）警方採取拘捕行動，拘捕20人，包括6名本地男子和14名印尼籍女子，分別為29至63歲，報稱裝修工人、清潔工、家庭傭工和無業，部分人有黑社會背景，相信該犯罪集團背後有黑社會操縱，涉嫌「串謀洗黑錢」罪，開設最少17個銀行戶口，清洗約1000萬元的犯罪得益。調查顯示涉及39宗詐騙案，損失約540萬元。行動中檢獲銀行卡、手機、電話卡和記載戶口資料的記事冊。

東九龍總區重案組總督察蘇志兵表示，留意到傀儡戶口持有人除本地人士外，亦有非華裔人士，包括外籍家庭傭工。犯罪集團有人誘使外傭開傀儡戶口，在2024年首季涉及詐騙和洗黑錢案的外傭比2023年有輕微上升。

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