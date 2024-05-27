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顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因

醫生診症室

撰文： 容惠玲

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

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【鱗狀細胞癌/顏國樑/TVB/綠葉演員】曾參與不少處境喜劇、前無線綠葉演員顏國樑驚傳已離世，終年71歲。他於2022年曾透露患上第三期鱗狀細胞癌，需接受化療及免疫治療；上月做靈異節目嘉賓時，更自爆曾命懸一線。有腫瘤科醫生就指，鱗狀細胞癌其實是指癌細胞的形態，常發於與空氣接觸的器官，如口腔、咽喉、肺、食道；又指此癌一旦擴散，死亡率極高，以肺癌的鱗狀細胞癌為例，一般存活率可能只有11至12個月，並拆解此病7大危險誘因。

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什麼是鱗狀細胞癌?

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰接受TOPick訪問表示，鱗狀細胞癌其實是指癌細胞的形態，如腺癌十分相似，除了上表皮皮膚位置，亦常發於與空氣接觸的器官，如口腔、咽喉、肺、食道，甚至女士們的子宮頸位置。鱗狀細胞癌的病症視乎於出現於那一個器官上，以口腔位置為例，會有潰瘍；食道位置會有吞嚥困難；咽喉位置會咳血、聲沙等。

7大危險誘因

李宇聰指吸煙、飲酒、吃檳榔、職業暴露（包括木塵、石棉、其他）、喜愛喝熱飲或熱湯、紫外線、HPV 病毒感染均是致病誘因。鱗狀細胞癌常見成因。他指當中吸煙是比較常見，因為會令細胞有致癌的傷害；除此之外，亦可以因為病毒性感染，如子宮宮頸癌的HPV病毒，會導致細胞分裂過程中，繼而令基因突變。

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死亡率極高

李宇聰指鱗狀細胞癌一旦擴散，死亡率是極高，只有十分少數的病患是可醫治。他以肺癌的鱗狀細胞癌為例，病患以化療治療的存活率只有11至12個月；即使用免疫治療，存活率中位數亦只是20個月左右。

治療方法

李宇聰補充指鱗狀細胞癌如果屬於早期，其實大部分可以手術形式治療，或者是以放射性及同步化療為主；但一旦擴散，除了紓緩性治療，病患亦可以考慮免疫治療，約有15至20%根治機率。

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