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垃圾徵費︱無限期暫緩　港府：務實正確及唯一的決定

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 7 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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垃圾徵費政策有變。

垃圾收費擾民，政務司副司長卓永興今（27日）宣布，垃圾收費政策將暫緩。有關建議已獲行政長官同意，稍後政府會有憲報公布及修訂有關安排。

卓永興續稱，政府未來一年將推行一系列環保工作，明年再向立法會匯報進度及聽取意見。

環境及生態局局長謝展寰承認，現時沒條件實施垃圾徵費，要推行改變700多萬市民習慣的政策，需要按部就班進行，不可能短時間準備好，會繼續努力推動減少廢物及分類回收。

港府未來一年的工作重點：

  • 加速擴大回收網絡，特別是廚餘回收設施
  • 將在私人屋苑及公屋加裝額外回收設施，目標1年內增加一倍
  • 設立100個流動廚餘收集點、在垃圾站設置廚餘收集點
  • 綠在區區收集點由現時200個增至800個，同時延長開放時間
  • 增加回收吸引力，如綠綠賞積分可以兌換購物券等
  • 設立減廢回收約章予物管公司簽署，承諾在處所提供回收設施
  • 6月1日起公屋住戶可獲發每月20個指定袋，為期半年宣傳教育
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卓永興又表示，垃圾徵費商討多年，現屆政府也在法例通過後作大量準備工作，實際至去年年底亦沒有很多人反映難以落實，是至年初、實施時間越來越接近才有很多人關注及反對，當局在先行先試中也看到很多原沒有人提出的問題，形容「事非經過不知難」，非政府沒有想清楚，而是深入實踐後才有問題走出，政府須實事求是，正視有關問題，若明知不足仍執行，反而是不負責任。

被問到是否有人需要問責落台，卓永興表示，實施垃圾徵費對社會的影響面史無前例，謝展寰在推動政策上不同階段盡心盡力，兩次押後有充分理由，是次押後也是務實正確作法，體驗政府施政為民的原則，強調支持謝展寰的做法。

謝展寰：實施徵費需社會支持

垃圾徵費至於何時會再實施，謝展寰指，實施徵費需要社會足夠支持度，非純粹的硬件和回收問題，除加強回收配套，當局也會加強宣傳教育，讓市民明白減廢回收的重要性，令社會有足夠成熟度讓政府推行政策，強調非有時間表就可以做到，要不斷評核和評估社會的支持度等才可決定。

謝展寰稱，港府會認真處理垃圾收費「先行先試」所發現的問題，進一步深入研究如何優化計劃，包括免除前線員工的法例責任、免除大型垃圾處置、改善指定袋設計等，目標讓市民容易接受、容易執行。

 

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