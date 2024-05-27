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聲夢小花丨姚焯菲面對鏡頭突然落淚　晒新相向「小菲象」報平安

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Chantel唔好喊啦！

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）現正在新西蘭讀書，臨近考試來臨，Chantel日日都非常勤力溫書，日前她在網上更新動向，見她拿着書本在圖書館努力讀書，而相中更見其一臉疲憊，認真慘豬。

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流淚令粉絲感心痛

其中一張相可見，Chantel疑似因溫書壓力大而致對着鏡頭流淚，一班「小菲象」都感到相當心痛，為其打氣加油，好友詹天文和鍾柔美也留言指會支持她。

有那麼多好友和粉絲支持自己，Chantel也感受到大家的溫暖，再晒新相報平安透露其考試是在11月，仍感謝大家對其的祝福，又指有大家那麼多的祝福，屆時考試一定成功。

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