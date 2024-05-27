  • 29°C
香港時間 : 2024527日 (Mon) 21:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜「超加工食品」暗藏7大風險可致癌、失智　營養師：1周勿食超過呢個數

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

台灣有營養師引述研究，指出攝取過多「超加工食品」會導致憂鬱、肥胖、心血管疾病等7種健康風險增加。

【超加工食品／抑鬱／癌症／失智症／肥胖／死亡風險／心血管疾病／食用安全】薯條、薯片、杯麵等邪惡但美味的食物，總是對人有莫名吸引力，然而不良的飲食習慣隨時對身體甚至心理健康造成傷害。台灣有營養師就提醒，「超加工食品」對身體有不少危害，尤其當攝取比例超過總熱量20%，會使抑鬱、癌症及失智症等7大危害風險劇增。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱壓力爆煲濕疹大爆發　全身潰爛含膿一度欲輕生　90後女生教和諧粉彩學慢活

台灣營養師嫚嫚日前在個人Facebook專頁發文，表示「超加工食品」通常經過多重步驟加工處理，當中包括提取、改變質地及重組等，並添加多種添加劑如防腐劑、甜味劑、色素、調味劑和穩定劑，且大多已去除大部分原食材的營養素，因此對身體並無益處。

她指出，超加工食品通常營養價值較低，其特性為含有高糖、高鹽、不健康脂肪與高熱量密度。常見的快餐食品如熱狗、薯條、漢堡肉，以及杯麵、薯片等零食都屬於超加工食品。

那麼，普通的「加工食品」和「超加工食品」又有何差別？嫚嫚營養師就解釋，前者加工步驟較少，因此通常含有較少添加劑，且加工目的以延長保存期限或改變味道為主，方式包括冷凍、乾燥、發酵等；而這類食物一般會保留大部分的營養成分，例如豆腐、泡菜和冷凍蔬菜都屬於加工食品。她續指，雖然超加工食品透過技術使食品變得更具吸引力，亦更易於保存，然而一旦飲食攝取比例超過總熱量20%，就有可能增加各種健康風險。

關於超加工食品對人體的危害，嫚嫚營養師就引述多項研究，指出攝取過量超加工食品會導致以下7種健康風險增加：

  • 抑鬱風險增加 44%
  • 肥胖風險增加 51%
  • 焦慮風險增加 48%
  • 癌症風險增加 12%
  • 全因死亡率風險增加 18%
  • 失智症風險增加 25%
  • 心血管疾病風險增加 12%

她最後亦建議，市民在日常飲食中應盡量避免超加工食品，一週食用次數最好少於3次，並選擇加工程度少或天然的原型食物，以維持身體健康。

十大「超加工食品」日食一份增18%早死風險

註用營養師陳國賓（Leslie）曾表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出越來越多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

另外，有不少外國研究都證實，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。而每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險，有損健康，還會增加患癌機率。十大「超加工食品」如下：

點擊圖片放大
+11
+10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 養生 肥胖 添加劑 食用安全 脂肪 癌症 漢堡 熱量 零食

最高瀏覽

癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因