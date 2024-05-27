  • 29°C
香港時間 : 2024527日 (Mon) 21:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

老頑童｜秦煌出事後內地紅顏知己沒來港探望　堅稱冇信錯人揚言會再畀家用

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

秦煌堅稱冇信錯內地紅顏知己！

今年3月，76歲的資深演員「老頑童」秦煌於入住的酒店兩度跌倒，後來被送往醫院救治。現時秦煌已在護老院內居住，不用經歷以往營養不良的情況。

秦煌與已故太太莫佩雯育有4名子女，他曾在訪問中表明希望與子女修補關係後，細女就有到醫院、護老院探他，而其內地紅顏知己就一直未曾現身。

老頑童丨秦煌稱為長女代還300萬欠債　陷經濟困難問好友借錢應急

秦煌堅稱冇信錯人

秦煌在50多歲時在內地結識了比他年輕30年的情人Mary，對方細心地照顧他的起居。

他早前接受傳媒訪問時大讚Mary，他稱曾勸對方離他而去，但對方未有離開，又指女方儲起買餸「打斧頭」的錢、加上秦煌給她的數十萬，在家鄉湖南買樓。

Mary在內地看報道得知的秦煌的情況，Mary更未有密密打電話關心，而是由秦煌做主動具多。

秦煌堅稱自己沒有信錯人，又把責任「攬上身」，強調是自己叫Mary不要攜女兒來港，皆因洗費大，「車票都500蚊一個人......佢話都想去下迪士尼，呢啲都係錢，用下用下都要成萬蚊。」

秦煌（影片截圖）

揚言會再畀家用

Mary現時有車又有樓，又全職照顧女兒，似乎過得相當寫意。秦煌為女方護航，指Mary用車來接送女兒上學，買車的錢是來自Mary弟弟的數萬元還款。

秦煌想繼續對內地知己「負責任」，說的是一個月2000多元的家用，奈何他現時陷經濟困難，又沒有工作，故揚言有工作時會再交家用。

最新影片推介：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

老頑童丨秦煌稱為長女代還300萬欠債　陷經濟困難問好友借錢應急
今日 11:27
老頑童丨秦煌稱為長女代還300萬欠債　陷經濟困難問好友借錢應急
76歲「老頑童」秦煌跌倒入院　酒店獨居近期已難自理日常生活
20:32 2024/03/20
76歲「老頑童」秦煌跌倒入院　酒店獨居近期已難自理日常生活
老頑童丨秦煌有位年輕30年內地情人　大讚女友照顧周到不離不棄
12:53 2024/01/26
老頑童丨秦煌有位年輕30年內地情人　大讚女友照顧周到不離不棄
秦煌入院丨「老頑童」秦煌兩度跌倒拒入院　林偉呼籲秦家子女探望：因為醫療上嘅決定
10:11 2024/03/21
秦煌入院丨「老頑童」秦煌兩度跌倒拒入院　林偉呼籲秦家子女探望：因為醫療上嘅決定
秦煌入院丨「老頑童」秦煌留院治療透露身體近況　解釋子女未有探望原因： 可能工作忙
19:33 2024/03/21
秦煌入院丨「老頑童」秦煌留院治療透露身體近況　解釋子女未有探望原因： 可能工作忙

你可能感興趣

老頑童丨秦煌稱為長女代還300萬欠債　陷經濟困難問好友借錢應急
今日 11:27
老頑童丨秦煌稱為長女代還300萬欠債　陷經濟困難問好友借錢應急
76歲「老頑童」秦煌跌倒入院　酒店獨居近期已難自理日常生活
20:32 2024/03/20
76歲「老頑童」秦煌跌倒入院　酒店獨居近期已難自理日常生活
老頑童丨秦煌有位年輕30年內地情人　大讚女友照顧周到不離不棄
12:53 2024/01/26
老頑童丨秦煌有位年輕30年內地情人　大讚女友照顧周到不離不棄
秦煌 娛樂人物職業 演員 綠葉 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因