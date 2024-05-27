老頑童｜秦煌出事後內地紅顏知己沒來港探望　堅稱冇信錯人揚言會再畀家用

▲ 秦煌堅稱冇信錯內地紅顏知己！

今年3月，76歲的資深演員「老頑童」秦煌於入住的酒店兩度跌倒，後來被送往醫院救治。現時秦煌已在護老院內居住，不用經歷以往營養不良的情況。

秦煌與已故太太莫佩雯育有4名子女，他曾在訪問中表明希望與子女修補關係後，細女就有到醫院、護老院探他，而其內地紅顏知己就一直未曾現身。

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秦煌堅稱冇信錯人

秦煌在50多歲時在內地結識了比他年輕30年的情人Mary，對方細心地照顧他的起居。

他早前接受傳媒訪問時大讚Mary，他稱曾勸對方離他而去，但對方未有離開，又指女方儲起買餸「打斧頭」的錢、加上秦煌給她的數十萬，在家鄉湖南買樓。

Mary在內地看報道得知的秦煌的情況，Mary更未有密密打電話關心，而是由秦煌做主動具多。

秦煌堅稱自己沒有信錯人，又把責任「攬上身」，強調是自己叫Mary不要攜女兒來港，皆因洗費大，「車票都500蚊一個人......佢話都想去下迪士尼，呢啲都係錢，用下用下都要成萬蚊。」

▲ 秦煌（影片截圖）

揚言會再畀家用

Mary現時有車又有樓，又全職照顧女兒，似乎過得相當寫意。秦煌為女方護航，指Mary用車來接送女兒上學，買車的錢是來自Mary弟弟的數萬元還款。

秦煌想繼續對內地知己「負責任」，說的是一個月2000多元的家用，奈何他現時陷經濟困難，又沒有工作，故揚言有工作時會再交家用。

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